von SK

Eine 44-jährige Toyota Fahrerin soll zum Zeitpunkt nach rechts in einen Verbindungsweg zur Karlsruher Straße eingebogen sein, so die Polizei in einer Mitteilung.

Dabei erfasste sie eine 63-jährige Radfahrerin, die in gleicher Richtung auf einem Radweg rechts neben ihr fuhr. Die Frau stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Helfer des Rettungsdienstes versorgten die 63-Jährige an der Unfallstelle. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Den Schaden am Toyota schätzten die Beamten auf etwa 6000 Euro.