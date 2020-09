Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Radfahren fürs Klima: Ab Montag sammeln Biker Kilometer beim Stadtradeln

Stadtradeln beginnt am kommenden Montag, 14. September. In Villingen-Schwenningen machen 610 Radler in 87 Gruppen mit. Das Oberzentrum ist das erste Mal bei dem Wettbewerb dabei. Mitmachen lohnt sich, denn es winken tolle Preise.