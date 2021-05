Polizei, Stadtverwaltung und Landratsamt gehen in Position, während Initiatoren der untersagten Kundgebung nun zu „Spaziergängen durch Villingen“ aufrufen.

Personen aus dem erweiterten Bereich der süddeutschen Querdenker-Szene geben keine Ruhe. Trotz des Verbots einer Kundgebung plus der Untersagung eines Demonstrationszuges durch Villingen am Sonntag, 9. Mai, will die Szene im Oberzentrum offenbar