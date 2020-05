Villingen-Schwenningen Senioren können sich gegen Betrüger zur Wehr setzen Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Demonstration der „Querdenker Schwarzwald-Baar-Kreis„ am Samstag gegen die Corona-Einschränkungen wurde behauptet, dass die Umweltbewegung „Fridays for Future„ (FFF) sich an der Organisation der Demo beteiligt habe.

Diese Behauptung ist nach Feststellung der Betroffenen völlig unzutreffen, widersprechen die Klimaschützer. „Desweiteren distanzieren wir uns von dieser politischen Gruppierung“, betonen die FFF-Aktivisten mit Blick auf die „Querdenker-Initiative“. Sie selbst, so betonen die FFF-Akteure, vertrauten auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Dies gelte für die Klima-Krise wie für die Corona-Pandemie. Daher habe FFF bereits vor den Corona-Einschränkungen ihre Demonstrationen bis auf Weiteres abgesagt, so die Klimaschützer.