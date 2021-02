Aller guten Dinge sind drei, heißt es. Joachim Spitz, Stiftungsratsvorsitzender der ProKids- Stiftung VS hofft, dass dies auch auf den geplanten Benefizabend mit Top-Kabarettist Christoph Sieber zutrifft. Ursprünglich hätte der im März 2020 stattfinden sollen und war wegen der Corona-Pandemie auf diesen März verschoben worden. Doch nun wird aufgrund der unsicheren Lage auch der neue Termin nicht zu halten sein. Deshalb arbeiten ProKids und Christoph Sieber an einem neuen Termin für die Veranstaltung in der Neuen Tonhalle.

Hilfe für Kinder und junge Leute

Dabei will man auf der sicheren Seite sein und peilt nun das nächste Frühjahr an, vermutlich im März 2022. „Dann sollte die Corona-Pandemie endgültig besiegt sein“, meint Joachim Spitz, „und unserer Veranstaltung nichts mehr im Wege stehen“. Auch wenn die erneute Verschiebung aus Sicht der Stiftung ärgerlich ist, so sei sie doch unumgänglich. Und wichtig, denn der Benefiz-Abend dient unter anderem dazu, die zahlreichen Stiftungsaktivitäten zu finanzieren: ProKids VS hilft in zahlreichen Projekten vor Ort überall da, wo Kinder und junge Leute Probleme haben oder benachteiligt sind.

Tempo, Spielwitz und bitterböser Humor

Christoph Sieber, Sohn des früheren Niedereschacher Bürgermeisters Otto Sieber, ist längst in der Riege der deutschen Top-Kabarettisten angekommen. Bis heute hat er annähernd 20 Kleinkunstpreise abgeräumt, darunter den renommierten Deutschen Kleinkunstpreis. Auch im Fernsehen ist der Mann aus Niedereschach bestens vertreten. Nach dem ZDF-Format „Mann, Sieber“, das mit dem deutschen Comedypreis in der Kategorie „Beste Satire Show“ ausgezeichnet wurde, wird er in diesem Monat Nachfolger von Jürgen Becker als Gastgeber der WDR-„Mitternachtsspitzen“, der am längsten existierenden Kabarettsendung im

deutschsprachigen Fernsehen. Der Niedereschacher ist bekannt für Tempo, Spielwitz und Präsenz auf der Bühne – und auch für einen bitterbösen Humor.

Keine Terminplanung möglich

Auch Christoph Sieber muss aufgrund des anhaltenden Lockdowns sämtliche Veranstaltungen absagen und brennt darauf, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Eigentlich ist sein Terminkalender voll, doch lässt die derzeitige Situation unter Corona einfach keine verlässliche mittelfristige Terminplanung zu.

Populärer Benefiz-Abend

Joachim Spitz und seine Mitstreiter bei ProKids VS freuen sich dennoch schon sehr auf den kommenden Abend mit Sieber, auch wenn weiterhin Geduld gefragt ist. In den vergangenen beiden Jahren präsentierte man vor jeweils vollem Haus die VS-Krimiautoren Ummenhofer und Rieckhoff und Comedian Thomas Moser, zuvor standen schon Ingo Appelt sowie die Musik-Comedians Mark‘n Simon für die Stiftung auf der Bühne. Der Benefiz-Abend ist extrem populär und so ist auch die Veranstaltung mit Christoph Sieber schon lange ausverkauft.