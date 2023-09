Zum ersten Schwenninger Kürbisfest lädt der Gewerbeverband, Sparte Handel und Gewerbe Schwenningen, am Freitag, 22., und Samstag, 23. September, auf den Muslenplatz ein. Ein abwechslungsreiches Programm startet am Freitag um 15 Uhr, am Samstag um 11 Uhr und dauert bis jeweils 22 Uhr.

„Mit dieser Veranstaltung möchten wir Familien aus VS und dem näheren Umkreis ansprechen“, sagt Gunter Welzer, Vorstand der Sparte Handel und Gewerbe Schwenningen und Organisator dieses Events. Bei entsprechendem Zuspruch soll das Fest regelmäßig stattfinden.

Mit zur Jahreszeit passender Dekoration soll ein ganz besonderes Flair auf dem Muslenplatz entstehen. Das Programm verspricht Vielfalt: So werden auf der großen Bühne am Samstag verschiedene Modenschauen stattfinden. Mittags finden verschiedene Kinder- und Familien-Mitmachaktionen statt. Es können Kürbisse geschnitzt werden, es gibt eine Pflanzaktion, Enten werden geangelt, und es gibt verschiedene Spiele-, Quiz- und Rätsel-Stationen.

Das Heimatmuseum ist am Samstag, 23. September, von 11 bis 17 Uhr kostenlos geöffnet. Es werden drei kostenlose Spezialführungen von maximal 20 Minuten angeboten. Food Trucks und Getränkeinseln bieten an beiden Tagen Verpflegung an. Auch für Musik ist gesorgt. Am Freitagnachmittag um 15 Uhr spielt Matthias Rapp, der nur mit seiner Stimme und seiner zwölfsaitigen Westerngitarre eine Auswahl von klassischen Rock-Songs bis hin zu deutschen Klassikern bieten wird. Ab 19 Uhr ist die zehnköpfige Band „The Soul Machine“ zu hören.

Den Abschluss bildet am Samstagabend ab 19 Uhr die Band „Diva“. Dank Unterstützung von Sponsoren können die Hauptacts jeweils ab 18 Uhr für acht Euro für beide Tage besucht werden. Kinder bis 13 Jahre sind frei. Mit dem Kürbisfest-Bändel bekommen die Besucher auf alle angebotenen Speisen und Getränke einen Euro Nachlass. Der Vorverkauf findet bei Welzer Raumlösungen, im Modehaus Zinser und Tourist-Info im Franziskaner in Villingen statt.