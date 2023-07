Die letzten Schultage in St. Ursula vor den Sommerferien waren geprägt von den Projekttagen. Im Mittelpunkt stand das große Musicalprojekt „Vier Fäuste für ein Halleluja“, an dem rund 150 Schüler und über ein Dutzend Lehrer beteiligt waren. Weitere 32 Projekte wurden neben den Lehrkräften von einigen Eltern und sogar älteren Schülern geleitet. Dort konnten sich die übrigen Schülerinnen und Schüler vielfältig mit Themen beschäftigen, die sonst in dieser Weise in der Schule nicht vorkommen, so die Schule in einer Pressemitteilung.

Der letzte Schultag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Aula, bevor die Klassenlehrer und Tutoren in ihren Klassen die Zeugnisse ausgeben konnten. Dabei gab es wieder zahlreiche Preise und Belobigungen zu verteilen.

Klasse 5 Ga: Preis: Johanna Auberle, Hanna Eppinger, Yannik Garatti, Julian Ketterer, Jonathan Koch, Finn Kuolt, Theresa Niemann, Amelie Ohnmacht, Emma Rauer; Lob: Adrian Dehn, Elias Schramm, Lukas Schramm, Moritz Vogt, Julian Weißer. Klasse 5 Gb: Preis: Jakob Armbruster, Oskar Baumann, Pia Bury, Emilia Czech, Jonas Fesenmeier, Lorenz Fink, Clara Hellstern, Maria Lienhart, Mia Meinicke, Antonia Milovanovic, Nils Müller, Sophie Rohloff, Leon Schymala, Greta Tröndle, Mathis Vosseler; Lob: Yannis Ketterer, Jana Linden, Maximilian Mayer, Lisa Schienle. Klasse 6 Ga: Preis: Sara Bartmann, Lea Göckeritz, Luca Göckeritz, Lukas Kaltenbrunner, Emma Krausbeck, Elias Schütz, Lilly Seeger, Moritz Sermersheim, Konstantin Vogel, Pirmin Weißhaar; Lob: Elie Alissa, Alessia Falletta, Louisa Frei, Nele Maier. Klasse 6 Gb: Preis: Constantin Haxel, Leonard Haxel, Mara Heeren, Julia Hettich, Laura Hiersig, Timo Husseck, Elena Maurer, Matea Petosic, Matilda Reinhardt, Niklas Rettenmaier, Sebastian Schindler, Miriam Schlüter, Luisa Schumacher, Constantin Stebel, Sophia Tutecki, Jana Wernet; Lob: Luca Biermann, Valentin Gerlich, Thea-Maria Heinz, Sophia Kummer, Julia Waskan, Sophia Zajec. Klasse 7 Ga: Preis: Lara Dering, Nuria Kawohl, Luisa Kleimaier, Johannes Knapp, Lara Kuolt, Zita Lehmann, Laura Linden, Philipp Ludin, Michael Neuschl, Sarah Riegauf, Katharina Stelzl, Femke Türschmann, Enrico Wiehle; Lob: Jette Ehret, Marie Hirt, Luna Marull Kessler. Klasse 7 Gb: Preis: Andrei Braicu, Martyna Goska, Lilia Mauch, Denis Pusca, Annika Rohloff, Josephine Soglowek, Oskar Tröndle, Johannes Ullrich, Leonas Walz; Lob: Lara Glunz, Greta Keller, Leana Löffler, Malte Mayer, Louis Meyenburg, Emilia Reif, Helena Sauer, Marlene Stumpf, Amelie Werner, Fiona Wienen.

Klasse 8 Ga: Preis: Lisanne Auer, Luna Camino Hübner, Jenna Chrobok, Alexa Gentner, David Gilga, Miriam Koch, Theresa Schleicher; Lob: Carla Beckert, Carolin Fritscher, Nils Gräfe, Jennifer-Seline Grimm. Klasse 8 Gb: Preis: Sebastian Frei, Marijela Gudelj, Laura Kast, Selina Moser, Josefien Schalkers, Nele Scheppat, Lucia Singler; Lob: Sofia Hepting, Marie Kremm. Klasse 9 Ga: Preis: Zara Baumeister, Jill Hils, Lena Kaltenbrunner, Esther Keller, David Mahler, Theresia Stelzl, Antonia Strohmeier, Joshua Wössner; Lob: Kilian Braun, Marvie Greitmann, Noemi Löffler. Klasse 9 Gb: Preis: Nicolas Böhlefeld, Marco Husseck, Antonia Kawohl, Simon Kleijn, Laura Schienle, Amelie Weißer, Luca Wernet. Klasse 10 Ga: Preis: Leana Britsch, Saskia Schwäble; Lob: Fiona Bobak, David Chromy, Ben Ehret, Kim Hirt, Charlotte Kawohl, Alina Liebert, Sophia Muja, Lucas Santa Cruz. Klasse 10 Gb: Preis: Anna Kremm, Mia Lendle, Victoria Majewski, Jeannine Müller, Helena Rempp, Franziska Urban; Lob: Amalia Braicu, Annabelle Martinez, Klara Petrosic, Lucia Schwab. Klasse 10 +: Preis: Ann-Kathrin Götz, Hannah Häsler, Julia Häßler, Angelina Harre, Lucie Heini, Hannah Parschau, Claudia Weißer; Lob: Monja Altmann, Magdalena Decker, Leonie Kulm, Moritz Obergfell.

Klasse 5 R: Preis: Ronja Chrobok, Hannah Fitzek, Anna-Paulina Flöß, Leora Mauch, Eleah Mohry, Rebekka Singler, Julian Wienen, Lisa Wienen; Lob: Dominik Auer, Lyas Bickel, Marla Eidling, Victoria Ganzmann, Gabriel Gildner, Emmi Hirt, Mara Maier, Femi Scheyerle, Mia Stöffelmaier. Klasse 6 R: Preis: Stella Karoly, Franziska Leute; Lob: Morena Caruso, Noemi Falletta, Matteo Merkle, Fiene Reyher, Moritz Senk, Jonathan Weiß, Ruben Zimmermann. Klasse 7 R: Preis: Paula Eckhold, Henri Milovanovic, Elias Rempp, Marla Reutz; Lob: Levi Beck, Finn Broghammer, Luis Pinto Grangler. Klasse 8 R: Preis: Milena Deckert, Linus Feustel, Merle Fleig, Sarah Mohry, Tabea Rauer, Gabriele Riedlinger, Lea Schleicher, Carla Schröder, Leonie Senk; Lob: Jule Hirt, Farija Kehr, Freya Keller, Nina Ketterer, Luis Mini, Leonie Schöneck, Noah Schwäble, Hannes Wehrle. Klasse 9 R: Preis: Lena Basler, Jakob Dennebaum, Luise Graf, Klara Haller, Sarah Reichmann, Neele Wallis, Timon Wilks; Lob: Lea Auer, Marlene Beck, Dario Giuffrida, Vincent Kelly.