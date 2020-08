Herr Mack, Sie haben sich entschieden, diese Konzertreihe trotz deutlich erhöhtem Aufwand wegen den Corona-Vorschriften, durchzuführen. Was hat Sie dazu bewogen?

Die Sommernachtsmusiken waren seit ihrer Einführung 2017 ein äußerst erfolgreiches Format. Die abendliche Stimmung gepaart mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm hat uns jeden Freitagabend im August eine volle Johanneskirche bescheert. Nachdem seit Juli wieder Konzerte unter bestimmten Bedingungen erlaubt waren, wollte ich diese Reihe unbedingt auch in diesem Jahr anbieten. Nach vielen Vorüberlegungen, z.B. OpenAir-Konzert u.ä., haben wir uns dann zur Lösung mit zwei Konzerten an einem Abend in der Johanneskirche entschieden, was sich sehr bewährt hat.

In den letzten Jahren kamen zu dieser Veranstaltungsreihe pro Abend rund 250 Besucher, die Kirche war rappelvoll. Wie viele Besucher waren denn jetzt mit den Abstandsregeln zugelassen und wie haben Sie das organisiert?

In der Johanneskirche können wir nach den derzeitigen Bestimmungen bis zu 100 Zuhörer einlassen. Allerdings musste ich jede Woche neu planen, wo mit wie vielen Musikern musiziert wird und wie viele Plätze dadurch tatsächlich zur Verfügung stehen. Damit habe ich dann einen genauen Sitzplan für die jeweilige Veranstaltung erstellt, der auch noch abhängig davon ist, wie viele Menschen alleine, zu zweit oder mehreren kommen. Deshalb mussten die Besucher sich zum jeweiligen Konzert im Kantorat anmelden. So konnten wir im Vorfeld die Plätze genau festlegen. Außerdem müssen wir die Kontaktdaten aufnehmen, was am Eingang schlichtweg zu lange dauern würde. Mit 90 bis 150 Besuchern pro Konzertabend bin ich sehr zufrieden mit der Konzertreihe.

Immerhin 70 bis knapp 150 Besucher können unter Corona-Bedingungen an der Sommernachtsmusik in der Johanneskirche teilnehmen. Allerdings bedeutet die Organisation solcher Konzerte durch die vielen Auflagen einen wirklichen Kraftakt. Bild: Fein

Wie waren die Reaktionen des Publikums? Hatten alle Verständnis für die Maßnahmen und wie vielen Interessenten mussten Sie absagen?

Ich habe überwiegend positive Reaktionen erfahren. Die Regeln waren ja klar kommuniziert: Anmeldung, Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften, Platzzuweisung. Vereinzelt gab es Unzufriedenheit, wenn z.B. nur noch Plätze hinten im Chorraum frei waren, die akustisch und visuell natürlich nicht die allerbesten sind. Meinem Gefühl nach war aber der kulturelle Hunger bei den Menschen so groß, dass auch die Maßnahmen einem schönen Konzertbesuch keinen Abbruch getan haben.

Sie haben die Reihe in den letzten Jahren weitgehend durch Spenden finanziert, ging dieses Konzept auch mit weniger Besuchern bedingt durch Corona auf?

Das ist eine einfache Rechnung: Weniger Besucher – weniger Einnahmen. Und mit der Entscheidung, die Konzerte unter den derzeitigen Vorschriften durchzuführen, war klar, dass wir mit einem Defizit landen werden. Glücklicherweise steht hinter unserer Arbeit aber der engagierte Freundeskreis für Kirchenmusik. Nur so können wir die Veranstaltungen tragen.

Lässt sich ein solcher Mehraufwand für die Durchführung von Konzerten denn auch in Zukunft stemmen, die Pandemie wird uns ja noch eine Weile begleiten?

Die Regelmäßigkeit wie jetzt im August werden wir auf Dauer nicht stemmen können. Der Aufwand ist eben nicht nur im Kantorat enorm hoch, sondern insbesondere bei der Konzertbetreuung selbst. Hierfür braucht es eine Vielzahl ehrenamtlicher Helfer, die erfreulicherweise bisher immer ausreichend zur Verfügung standen. Endlos sind die Ressourcen hier aber auch nicht.

Sie haben außer den Sommernachtsmusiken sogar eine neue Reihe aufgelegt, „5vor6“ – kurze Konzerte von maximal einer halben Stunde am Mittwochabend. Warum dieses neue Format und wie kam dieses an? Werden Sie daran in Zukunft festhalten?

Dieses Format hatte ich schon ziemlich zu Beginn der Pandemie im Kopf, als die Gedanken vom Absagen auch wieder an das kreative „Was ist vielleicht möglich?“ gingen. Gemeinsam mit meinen nebenamtlichen Kirchenmusiker-Kollegen in der Kirchengemeinde haben wir dann im Juli mit den Kurzkonzerten begonnen. Hier kamen jede Woche rund 50 bis 70 Besucher. Da in naher Zukunft wohl im Konzertbereich nicht viel mehr möglich sein wird, habe ich die Reihe nun bis Weihnachten auch mit Künstlern aus der Stadt oder von extern bestückt. Die Bandbreite reicht von Orgel solo bis zu Jazz und Klezmer.

Wie sind die Perspektiven für die Chorarbeit? Wann nehmen Sie die Arbeit hier wieder auf und wie halten Sie Kontakt zu den Sängerinnen und Sängern?

Die Chorarbeit ist derzeit wohl das Sorgenkind eines jeden Kirchenmusikers. Während des Lockdowns habe ich einfach immer versucht, den Sängerinnen den aktuellen Stand aus Politik und Wissenschaft zu vermitteln. Seit unsere Landeskirche im Juni ein Schutzkonzept für Kirchenmusik erarbeitet hat, nachdem wir u.a. auch die Konzerte durchführen, gab es dann auch wieder Hoffnungszeichen. Immerhin mit 16 Sängerinnen und Sängern dürfen wir unter strengen Auflagen in einem unserer Gemeindehäuser proben. Das haben wir im Juli mit allen Chören getestet. Überraschender Weise funktioniert die Arbeit in Kleingruppen erstaunlich gut. Im Herbst werden wir teilweise wieder in die Probenarbeit einsteigen.

Meinen Sie, dass viele abspringen, wenn es irgendwann mal wieder losgeht oder sind alle hochmotiviert und freuen sich auf den Neustart?

Hier gibt es wie in allen Bereichen das breite Spektrum. Von den hochmotivierten Sängern, die den Wiederbeginn der Proben kaum erwarten können bis hin zu den besorgten Menschen, die sich aufgrund der erhöhten Infektionsgefahr beim Singen nicht vorstellen können in die Probe zu kommen. Ich glaube, dass die Corona-Pandemie noch sehr einschneidende Folgen für unserer kulturelle Landschaft und insbesondere die Chöre haben wird. Allerdings wird sich der tatsächliche Ausgang sicher erst zeigen, wenn wir wieder in irgendeine Normalität kommen werden.

Gibt es irgendwelche Planungen für ein Chorkonzert in Zukunft oder ist dies alles nicht möglich?

Hier liegt für mich der Knackpunkt. Die Frage ist ja nicht nur, ob die Probe funktioniert, sondern für was man eigentlich probt. Und in unseren verhältnismäßig kleinen Kirchen in Villingen kann ich mir derzeit noch nicht vorstellen, dass wieder Aufführungen mit Chor stattfinden können. Ich hoffe, dass wir Ende des Jahres zumindest in kleinen Ensembles Beiträge zu Gottesdiensten oder Adventsmusiken leisten können. Aber hier müssen wir natürlich die aktuellen Entwicklungen der Pandemie abwarten.

Wie funktioniert denn das Singen im Gottesdienst mittlerweile? Wird schon wieder normal gesungen oder ist das noch immer nicht möglich?

Im Gottesdienst darf bei uns seit Juli unter zwei Voraussetzungen gesungen werden: Zum einen müssen die BesucherInnen Mund-Nasen-Schutz tragen, zum anderen müssen die Kontaktdaten für mögliche Nachverfolgung gespeichert werden. Das Singen im Gottesdienst tut wirklich richtig gut, auch wenn einem manchmal aufgrund des Mund-Nasen-Schutz ein wenig der Atem fehlt.