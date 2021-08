Das Laible ist am Stadtrand von Villingen eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft. Immer schon gab es hier Streuobst-Wiesen, Landwirte passen hier ihren Anbau den sich veränderten Wetterbedingungen an, Mais beispielsweise, wie heute am östlichen Ende der Ergebung zu sehen, wurde vor Jahrzehnten noch in Villingen überhaupt nicht großflächig angepflanzt.

Immer schon da waren hier ganz oben am Warenberg die Fichten und Tannen. Eine sorgsam gepflegte Schonung steht seit Jahrzehnten direkt beim Magdalenenberg und erstreckt sich in Richtung der alten Villinger Deponie. 1999 fräste hier Orkan Lothar über das Geläuf, nach dem Aufräumen des Waldes begann hier für den Schwarzwald eine neue Zeitrechnung mit der Aufforstung: 50 Prozent Buche, 15 Prozent Ahorn und vor allem nur noch zehn Prozent Tanne und fünf Prozent Fichte wurden hier durch das städtische Forstamt neu platziert.

Der Einschlag trifft ins Aufforstungsgebiet

Heute, 22 Jahre nach dem Orkan, ringt der Forst angesichts trockener Jahre, wärmeren Temperaturen und viel Käferbefall um die Zukunft der heimischen Wälder. Der Baum, der für Jahrzehnte stehen bleiben kann, ist noch nicht gefunden.

Schneebruch und Winde haben dem Wald auf dem Höhenrücken zuletzt arg zugesetzt, die Aufforstung ist fast abgeschlossen. Wie ein Mahnmal wirkt da ein Szenario, das aktuell am Waldrand oberhalb des Hundedressurplatzes zu sehen ist. Ein einzelner Baum, über eine Länge von fast zehn Metern gespalten. Was ist da los? Roland Brauner kann aufklären. Der Vize-Chef vom VS-Forstamt ordnet den Baum in die Kategorie der Blitz-Opfer ein. „Geblitzt“, sagt der Waldexperte dazu. Nur: Wann hat es in Villingen in den vergangenen Tagen Blitz und Donner gegeben? Revierförster Christoph Vögele geht ebenfalls von „einem Blitzbaum“ aus. Und Roland Brauner grenzt das Geschehen zeitlich so ein: In der Nacht zu Montag soll es „zwischen der Villinger Südstadt und Pfaffenweiler nachts ein kleines Gewitter gegeben“ haben. Vermutlich, so Brauner, sei der Baum hier in Folge eines Einschlags gespalten worden.

Eine Erinnerungstafel erklärt das Areal

„Fast wie ein Kunstwerk“, sinniert Roland Brauner angesichts des Bildes, das sich hier Spaziergängern bietet. Nicht mehr lange wird es an dieser Stelle so aussehen. Vögele sichtet in dem Abschnitt derzeit Käferholz, schwer befallene Bäume werden „demnächst hier gefällt“, kündigt er an. Dann soll auch der geblitzt Baum entfernt werden.

Die Erinnerungstafel zur Aufforstung nach 1999 am Laible. | Bild: Trippl, Norbert

Wie heißt es auf einer Erinnerungstafel des Forstamts hier am Waldrand aus dem Jahr 1999: „Sturmkatastrophen bringen der Forstwirtschaft erhebliche finanzielle Verluste und aber auch eine Chance, stabilere, artenreiche Folgewälder zu pflanzen“. Auch im Sommer 2021 hoffen alle im Schwarzwald, dass dieses Ansinnen noch einmal gelingen kann.

Der gespaltene Baum vom Villinger Laible kann auch als Mahnmal besichtigt und verstanden werden: So gefährlich ist es, sich bei Gewittern im Wald oder unter einem Baum aufzuhalten.