Ab Ende September beraten 160 ausgeloste Bürger aus ganz Deutschland im Auftrag des Deutschen Bundestages das Thema Ernährung. Im sogenannten Bürgerrat mit dem sperrigen Titel „Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben“ sollen die ausgewählten Bürger mit der Regierung darüber beraten, was die Bevölkerung beim Thema Ernährungspolitik vom Staat erwartet.

Gesunde Ernährung liegt ihr am Herzen

Mit dabei ist auch Ina Funk aus Schwenningen. Der 52-Jährigen Mutter von zwei erwachsenen Kindern, die bei der Kübler-Group in Schwenningen arbeitet, liegt das Thema Ernährung und Nahrungsmittel schon lange am Herzen und so kann sie ihr Glück noch gar nicht recht fassen: „Ich habe Mitte des Jahres Post vom Bundestag bekommen und mich erstmal sehr gewundert“, erzählt Funk.

So ist ihr Name in den Lostopf gekommen

Zuerst habe sie gar nicht an die Echtheit des Schriftstückes geglaubt, sei dann aber umso glücklicher gewesen, als sie die Gewissheit hatte, wirklich eine Chance auf einen Platz im Bürgerrat zu haben: „Das war dann erstmal nur die Benachrichtigung, dass man mit etwa 2200 von insgesamt fast 20.000 zufällig ausgelosten und angefragten Personen in einen Lostopf kommt, aus dem von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas dann wiederum 160 Personen ausgelost werden“ erklärt Ina Funk.

Ina Funk ist auf einem Bauernhof aufgewachsen

Im Juni sei dann die freudige Nachricht ins Haus geflattert: Ina Funk ist dabei und darf ihre Stimme in Berlin einbringen! Da sie auf einem Bauernhof aufgewachsen sei und das Thema Lebensmittel und Lebensmittelherstellung immer eine große Rolle in ihrem Leben gespielt habe, könne sie im Bürgerrat einiges beisteuern: „Ich weiß was es bedeutet Lebensmittel herzustellen und mir ist die Verschwendung, das Wegwerfen von Essen, ein großer Dorn im Auge“ gesteht Ina Funk.

Der Bürgerrat Die 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Bürgerrates kommen aus 62 Gemeinden aus allen Bundesländern. Sie konnten bei der Auslosung live verfolgen, ob sie für den Bürgerrat ausgelost wurden. Sollten einzelne Ausgeloste nicht teilnehmen können, werden Nachrücker so bestimmt, dass die Kriterien zur Zusammensetzung weiterhin erfüllt werden. Der Rat soll die Gesellschaft abbilden, so war beispielsweise die Herkunft nach Bundesland und Gemeindegröße, Geschlecht, Alter, Bildungshintergrund und die Einstellung zu veganer oder vegetarischer Ernährung ausschlaggebend.

Was gibt es für Alternativen um Lebensmittel zu retten?

Hier wolle sie vor allem sensibilisieren und informieren welche Alternativen es zum Entsorgen von Nahrungsmitteln gebe: „Vieles von dem, was weggeworfen wird, könnte man beispielsweise noch problemlos an Tiere verfüttern, das passiert nur leider nicht“, ärgert sich Funk.

Das Thema „Foodsharing“, also das Retten und Weitergeben von Lebensmitteln, die für die Tonne bestimmt, aber noch genießbar sind, sieht sie als große Chance für einen verantwortungsvolleren Umgang mit wertvollen Ressourcen: „In Frankreich ist das Retten von Lebensmitteln schon Gesetz. Das sind einfach unsere Ressourcen und wir geben unser schlechtes Verhalten auch an die nächste Generation weiter“, ist sich Funk sicher.

Drei Präsenzsitzungen in Berlin

In drei Präsenzsitzungen in Berlin und weiteren sechs Online-Sitzungen wird ab Ende September beraten, wo die Politik zukünftig in Ernährungsfragen aktiv werden soll und wo nicht. In Zusammenarbeit mit Fachleuten sollen die unterschiedlichen Standpunkte zum Thema Ernährung ausgearbeitet und verdeutlicht werden. Auch Exkursionen zu Bauernhöfen und Lebensmittelherstellern sollen dabei stattfinden.

Austausch mit Bundestagsabgeordneten

Abschließend steht dann auch ein Austausch mit Bundestagsabgeordneten auf dem Programm. Bis zum 29. Februar 2024 legt der Bürgerrat dem Bundestag dann seine Handlungsempfehlungen in Form eines Bürgergutachtens vor, welches dann im Plenum des Bundestages und in den entsprechenden Ausschüssen behandelt wird.