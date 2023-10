Ein Glücksgriff ist Polizisten in Schwenningen gelungen. Ein 39-Jähriger hatte die Beamten am Montagabend in der Innenstadt beschäftigt.

Anwohner rufen die Polizei

Der Mann stritt mit einer Bekannten gegen 22 Uhr lautstark auf dem Marktplatz. Anwohner verständigten daraufhin die Polizei. Als diese Streife bei den Streitenden ankam, wollte der Mann plötzlich flüchten. Das konnten die Beamten jedoch laut Mitteilung der Polizei vereiteln. „Dabei leistete der 39-Jährige heftigen Widerstand“, heißt es.

Bad Dürrheim „Moralischer Skandal“: Zigarettenautomat vor Lungenfachklinik Das könnte Sie auch interessieren

Dann die Überraschung: „Es stellte sich heraus, dass gegen ihn Haftbefehle vorlagen.“ Der Lautstarke sei deshalb zunächst in Polizeigewahrsam gekommen und später in eine Justizvollzugsanstalt verlegt worden.