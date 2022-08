Etwa eine Viertelstunde stand ein Polizeihubschrauber am Dienstag gegen 22.30 Uhr über dem Kurgebiet. Auslöser des Einsatzes war die Suche nach einer älteren, hilflosen Frau, die laut Polizei in einer in der Nähe liegenden Senioreneinrichtung vermisst wurde.

Fundort hinter Gebäude

Der Einsatz des Hubschraubers lohnte sich. Die Frau konnte hinter einem Gebäude der Oberförster Ganter-Straße gefunden werden, bestätigt eine Polizeisprecherin. Der Frau ging es den Umständen entsprechend gut. Sie wurde zur Vorsorge ins Klinikum gebracht.