Die Polizeiaktion von Mittwochabend in Kirchdorf in Brigachtal ist nach SÜDKURIER-Informationen in Folge eines Raubüberfalls auf den an der Kälberweide ansässigen Supermarkt angelaufen. Nach Erkenntnissen unserer Redaktion kam es gegen 18.30 Uhr in dem Markt am Ortseingang zu dem Vorfall. Ein männlicher Täter soll mit einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld verlangt haben.

Mit Beute in unbekannter Höhe ist der Mann, so berichten es Zeugen, anschließend in den Wald in Richtung Marbach geflüchtet. Ein Polizeibeamter beruhigte am Mittwochabend auf eine SÜDKURIER-Anfrage, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Ob dies bedeutete, dass der Täter gefasst wurde, war am Donnerstagmorgen unklar. Die Polizei äußert sich bislang nicht offiziell. Fest steht mittlerweile nach Recherchen dieser Zeitung: der Täter ist erfolgreich geflüchtet – mitsamt einer Schusswaffe, mit der er die Kassiererin bedroht haben soll.

Der Mann soll jüngeren Alters sein und mit besonders buschigen Augenbrauen auffallen. Dunklerer Teint und dunkle Haare, dazu ein Kaputzenpulli, zusätzlich geschützt durch eine Art Sturmhaube – so soll er seine Tat begangen haben.

Im überfallenen Markt ist eine Kassiererin nach Informationen des SÜDKURIER von der Arbeit unter Schock stehend freigestellt. Viele Bürger hatten am Abend die Suchaktion der Polizei im Wald beobachtet. sorgten sich, ob die Vorgänge etwas mit dem gesuchten Mann in Oppenau zu tun haben könnte. Kirchdorf liegt an der Schwarzwaldbahn, die nach Offenburg führt. Oppenau ist ein Nachbarort dieser Stadt. Zusammenhänge mit Oppenau wies ein Polizist am Mittwochabend klar zurück. Auch am Donnerstagmorgen gilt diese Querverbindung als ausgeschlossen auf Grund Täterbeschreibungen nach dem bewaffneten Raubüberfall im Brigachtal.

Am Mittwochabend hatten wir berichtet: