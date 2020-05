Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden

Polizei kündigt verstärkte Kontrollen im Schwarzwald-Baar-Kreis an – Wir verraten, was am Vatertag erlaubt ist und was nicht

Die Wetteraussichten für den Vatertag am Donnerstag sind vielversprechend. Viele Menschen, vor allem Männer, zieht es dann wieder hinaus in die Natur, um zu wandern, Freunde zu treffen und gemeinsam einzukehren. Wäre da nur nicht das Corona-Virus, das diesen geselligen Tag in diesem Jahr stark einschränken wird. Dank erneuter Lockerungen der Corona-Verordnung müssen Vatertagswanderer allerdings nicht ganz auf die beliebte Tradition verzichten. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was trotz Pandemie möglich ist und ab wann die Beamten einschreiten.