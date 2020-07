In der Pressemitteilung verlautbart die Polizei: „Wegen schweren Raubes auf ein Lebensmittelgeschäft ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Täter, der am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr, die Netto-Filiale in Kirchdorf in der Straße „An der Kälberweid“ überfallen hat. Mit einer Schusswaffe bedrohte er die Kassiererin und forderte Bargeld. Mit diesem flüchtete er zu Fuß in Richtung des angrenzenden Waldes. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei samt Mantrailer-Hund verlief ergebnislos. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank, südländischer Teint, dunkle Augen und buschige Augenbrauen. Er sprach Deutsch, war dunkel bekleidet und maskiert und führte eine Schusswaffe mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, bzw. zur Tatzeit oder Im Vorfeld sachdienliche Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.“ So endet die Mitteilung, die nahezu deckungsgleich ist mit den Berichten des SÜDKURIER.

Am Mittwochabend hatten Polizisten auf Anfrage betont, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Auch eine Verbindung zu dem Fall des gesuchten Mannes in Oppenau wurde ausgeschlossen.

Wir berichteten Mittwochabend und Donnerstagfrüh so mit weiteren Details: