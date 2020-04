Rupert Kubon ist aus der SPD ausgetreten. Der frühere VS-Oberbürgermeister hat sein Parteibuch nach Informationen des SÜDKURIER mit großer Enttäuschung zurückgegeben. Der markante Schritt des Mannes, der 16 Jahre lang mit großer und stetiger Unterstützung der SPD seine Ämter bekleidete, hat in der Konsequenz keinerlei landes- oder bundespolitische Hintergründe. Auslöser ist nach gesicherten Informationen dieser Redaktion vielmehr eine Abkehr der SPD-Stadträte von schlichtweg dem Großprojekt des Oberzentrums schlechthin, über das in den Jahren vor der OB-Wahl und bis heute debattiert wurde und wird.

Rupert Kubon und seine VS-SPD – das ist jetzt ein Fall von enttäuschter Liebe. Kubon wollte sich am Mittwoch gegenüber dem SÜDKURIER nicht zu den Vorgängen äußern. „Kein Kommentar“, sagte der bald 63-Jährige zu den Vorgängen, die in der Stadt aktuell die Runde machen. Kubon, der sich auf ein kirchliches Amt als Diakon vorbereitet, will offenkundig keine schmutzige Wäsche waschen. Nur: Unübersehbar radelt der Altoberbürgermeister aber in diesen Tagen mit einer ziemlich grellgrünen Regenjacke durch die Stadt. Das Abschiedsgeschenk der Landtagsabgeordneten der Grünen, Martina Braun, an Kubon zum Ende seiner Rathaus-Zeit hat eigentlich nichts zu bedeuten. Und doch ist die Jacke auch für gut Informierte wie ein Signal. Erwartet wird, dass der gebürtige Friedrichshafener „demnächst Mitglied bei den VS-Grünen wird“, wie es aus diesen Parteikreisen heißt.

Zur Grünen-Landtagsabgeordneten hat Rupert Kubon ein herzliches Verhältnis. Auch politisch passt es gut.

Die Landtagsabgeordnete der Grünen Martina Braun (mitte) ist ab sofort über ihr Wahlkreisbüro in Villingen, wo sie von Mitarbeiterin Christine Hembach unterstützt wird, zu erreichen. Landrat Sven Hinterseh (links) und Oberbürgermeister Rupert Kubon brachten zur Eröffnung der Räume in der Niedere Straße 4 Blumengrüße und Honig aus dem Quellenland. Bild Rüdiger Fein

Der politische Farbenwechsel ist nichts im Vergleich zu den Hintergründen, die Kubon zum erzürnten Austritt bei seinen Duzfreunden der Sozialdemokratie bewogen haben. Hinter diesem Schritt stehen die modifizierten Projekte der Neunutzung des Kasernen-

areals Mangin und die seit über zehn Jahren debattierte Neuordnung der Stadtverwaltung.

Bis zu seinem Amtsende im Dezember 2018 nähte Kubon an den beiden Vorhaben, manche meinten, er versuchte die Dinge derart geordnet zu hinterlassen, dass die aufgegleisten Vorhaben unverrückbar sein würden. Schon einmal musste der OB beim Thema Verwaltungs-Bündelung einen Nasenstüber aushalten. 2012 war ein Bürgerentscheid gegen die Absichten der Rathaus-Spitze erfolgreich, die den Neubau einer Verwaltungszentrale für 40 Millionen Euro am Kreisel oberhalb der Schwenninger Steig zum Inhalt hatten. Kubon verfolgte danach hartnäckig weiter die Vision, die auf 13 Außenstellen verstreute Verwaltung größtenteils zusammenzufassen, um die Verwaltung effizienter zu machen. Schlussendlich war dafür das Villinger Kasenenareal Mangin zwischen Goetheplatz und Richthofenstraße auserkoren.

Nach der OB-Wahl geriet schon mit den ersten Handlungen des neuen Rathaus-Chefs Jürgen Roth (CDU) der Zentralisierungsplan ins Wackeln. Roth hatte sich im Wahlkampf konkrete Festlegungen erspart und zuletzt, im März 2020, eine Rats-Mehrheit verbuchen können, die sich hinter den neuen Absichten versammelt hatte, nicht mehr über 300 Rathaus-Mitarbeiter sondern nur noch rund 120 in Villingen auf dem alten Franzosengelände zu platzieren.

Die offenbar maximal bittere Pille für Kubon: Langjährige SPD-Weggefährten wie Fraktionschef Edgar Schurr stimmten zu Jahresbeginn für die neuen Roth-Pläne und opponierten nicht dagegen wie etwa die Grünen. Kubons markante Absicht, der große Plan im Gebiet Mangin, war damit Makulatur. Ob – und wann – die Stadtverwaltung nach den Corona-Herausforderungen finanziell in der Lage sein wird, das Vorhaben umzusetzen, ist eine der spannenden Fragen für die Kommunalpolitik

Diese Entscheidung vom März und die Haltung einiger SPD-Räte hat Rupert Kubon so enttäuscht: