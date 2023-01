Villingen ist schön. Vor allem auch abends und nachts. Dann kommen Stadtmauer, Tore und Türme besonders zur Geltung, vor allem wenn sie angestrahlt werden. Darauf mussten die Villinger und ihre Besucher zuletzt verzichten.

Seit 1. September setzt die Stadt eine Energiesparverordnung des Bundes um. Das heißt unter anderem: Sehenswürdigkeiten wie das Riettor, die Stadtmauer, der Romäusturm, die Rathäuser oder die Lichtkunst an der Neckarhalle sind nicht mehr beleuchtet.

Auch das Obere Tor erstrahlt hell – zumindest für eine gewisse Zeit. | Bild: Hauser, Gerhard

Wer nach Weihnachten und auch im neuen Jahr in Villingen unterwegs war, konnte sich darüber freuen, dass die Strahler wieder angestellt waren, zum Beispiel an der Stadtmauer und am Oberen Tor. Warum das? Ist die Energiekrise etwa schon vorüber und gilt die Energiesparverordnung nicht mehr?

Nein, sagt Verwaltungssprecherin Oxana Zapf. Die Tor- und Turmbeleuchtungen inklusive der Stadtmauer seien vom 25. November bis 5. Januar tatsächlich in Betrieb gewesen. Die Bundesverordnung habe für bestimmte Fälle Ausnahmen zugelassen. Die habe die Stadt dann in der Advents-, Weihnachtszeit und um den Jahreswechsel in Anspruch genommen. Inzwischen müssten die Strahler aber wieder ausgeschaltet sein.

2300 Euro bisher eingespart

Ohnehin hat die Stadtverwaltung immer gesagt, dass sich die Senkung des Energieverbrauchs bei den Beleuchtungsmitteln in Grenzen halten werde, weil ohnehin moderne genutzt würden.

So war es dann auch: In den drei Monaten liege die Einsparung bei etwa 5500 Kilowattstunden. Wird eine Kilowattstunde mit durchschnittlich 42 Cent angesetzt, dann sind das bisher: etwas über 2300 Euro.