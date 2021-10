Der Mangel an ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher wird beim Ausbau der Kindergartenplätze in Villingen-Schwenningen zu einem wachsenden Problem. Mehrere Kindertageseinrichtungen mussten in den vergangenen Woche Gruppen verkleinern und Öffnungszeiten kürzen, weil ihnen schlicht das Personal fehlt. Nach Feststellung der Stadtverwaltung sind derzeit 24 Vollzeitstellen unbesetzt. Die Stadt spricht von insgesamt 27 Kindergartenplätzen, die derzeit nicht besetzt werden können.

Auf der Warteliste stehen bis zu 200 Kinder

Das ist umso schwerwiegender, weil noch immer zahlreiche Eltern in Villingen-Schwenningen darauf warten, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Auf der Warteliste 2021 der „Zentralen Vormerkstelle“ stehen laut Stadt derzeit etwa 150 bis 200 Kinder. Die meisten Plätze fehlen hier für Kinder, die zwischen drei und Jahre alt sind (Ü3-Bereich).

Schon seit dem Frühjahr klemmt es personell in der Johanna-Schwer-Kindertagestätte in Villingen. Dort fehlten bereits im April 4,5 Erzieherinnenstellen, so dass die Stadt sich gezwungen sah, die Öffnungszeiten einzuschränken. Entsprechend groß war der Frust der Eltern. Die Situation hat sich offenbar nicht gebessert.

Weiteres Beispiel: Anfang des Jahres hat die Stadt in der Junghansvilla einen neuen Kindergarten mit schönen Räumen und traumhaftem Umfeld in Betrieb genommen. Doch der Kindergarten ist bis heute nicht voll, weil die Altersstruktur der Kinder im U3- und Ü3-Bereich zu Ungleichgewichten führt.

Kindergartenkinder im März 2020 bei einem Ausflug in Villingen. Die Stadt tut sich inzwischen zunehmend schwer, allen einen Kindergartenplatz anzubieten. Es fehlen nicht nur Räume, sondern zunehmend auch qualifiziertes Betreuungspersonal. | Bild: Burger, Roland

Auf Nachfrage bestätigt jetzt die zuständige Kindergartenabteilung der Stadt, dass neben der Einrichtung Johanna-Schwer und der Junghansvilla auch andere städtische Einrichtungen wie etwa die Kita Ziegelbach „nicht das volle Platzkontingent aufgrund der angespannten Personalsituation anbieten können.“ Einzelne Rückmeldungen von freien Trägern, so heißt es von Stadtverwaltung weiter, gäben Aufschluss darüber, dass auch dort eine ähnliche Situation zu vermerken ist. Was bedeutet: Einzelne Gruppen müssen reduziert werden aufgrund unbesetzter Stellen.

Probleme auch in Schulen

Das Problem wird nicht nur in den Kindergärten sichtbar, sondern auch bei der Ganztagesbetreuung in den Schulen, die ebenfalls händeringend qualifiziertes Betreuungspersonal suchen. „Auch im Bereich der Schulen sind Vakanzen im Bereich der Ganztagsbetreuung zu verzeichnen“, heißt es in einer Erklärung der Stadtverwaltung.

Der Kindergarten am Ziegelbach in Villingen wurde im Juni mit Containern wie diesem räumlich stark erweitert. Doch auch hier fehlt es an Personal, um alle Gruppen auffüllen zu können. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Aufgrund der angespannten Personalsituation durch nicht besetzte Stellen, den Mehraufwand durch Corona-Auflagen und hohe Krankheitsstände sieht sich die Kindertagesabteilung der Stadt „aktuell des Öfteren dazu gezwungen, kurzfristige Maßnahmen umzusetzen“, um die rechtlichen Vorgaben und die vorgegebenen Mindestbetreuungsschlüssel noch weitgehend einhalten zu können.

Öffnungszeiten reduziert

Unter diese kurzfristigen Maßnahmen fällt zum Beispiel die Reduzierung von Öffnungszeiten für einzelne Tage oder gegebenenfalls die Einrichtung von Notgruppen. An letzter Stelle stehen vorübergehende Gruppenschließungen. „Wo immer möglich, sind unsere Einrichtungen bestrebt, mit den betroffenen Eltern und Familien abgestimmte Lösungen zu finden. Ziel ist zudem stets, schnellstmöglich wieder das volle Betreuungsangebot vorhalten zu können“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Plätze können nur schrittweise besetzt werden

Die Personalengpässe führen außerdem dazu, dass in einzelnen Kitas nicht alle Platzzusagen an die Eltern rausgehen können. In der Regel handelt es sich um einzelne Plätze. Sie können erst dann schrittweise besetzt werden, wenn die offenen Personalstellen wieder besetzt sind.

Hier fehlen Kita-Plätze wegen Personalmangel In der Kita Johanna Schwer werden derzeit wegen Personalmangels drei Plätze für unter dreijährige Kinder (U3-Plätze) nicht belegt, ebenso eine halbe Gruppe (13 Plätze) im Ü3-Bereich. In der Kita Ziegelbach werden aktuell drei Ü3-Plätze nicht belegt. In der Kita Junghans Villa können aktuell acht Plätze im Ü3-Bereich nicht belegt werden, da aufgrund der aktuellen Altersstruktur (viele ältere Krippenkinder und viele jüngere Kindergartenkinder) einzelne Plätze im Ü3 Bereich freigehalten werden müssen.

Die Frage, ob sich Besserung abzeichnet, wird seitens der Stadt negativ bewertet. „Trotz verstärkter Akquise erhalten wir wenig Bewerbungen. Insgesamt sind aktuell 24 Stellen unbesetzt, der Arbeitsmarkt und die Bewerberlage sind nicht gut“, äußert die Kindergartenabteilung. „Die Situation wird unserer Einschätzung nach vorerst angespannt bleiben.“ Immerhin: Letzte Woche konnte die Stadt drei Neueinstellungen realisieren.

Angesichts der Tatsache, dass die Nachfrage der Familien nach Kindergartenplätzen das Angebot seit Jahren übersteigt, sind das keine guten Nachrichten für die Eltern. Einerseits investiert die Stadt jährlich große Summen in die Schaffung neuer Kindergärten, andererseits wird dieser Fortschritt durch den bundesweiten Mangel an ausgebildetem Fachpersonal stark gebremst.

Verstärkte Ausbildung

Die Stadt versucht das ihrige, um gegenzusteuern. So wurden die Ausbildungskapazitäten ausgeweitet. Derzeit werden in den städtischen Einrichtungen 35 junge Leute, meist Frauen, im Erzieherberuf in drei Jahrgängen ausgebildet, acht weitere Personen absolvieren derzeit ein Anerkennungsjahr in städtischen Kitas und Ganztagsschulen.

Zuversichtlich äußert sich die Kindergarten-Abteilung der Stadt, dass die Erweiterung der Kindergärten Ziegelbach und Deutenberg mit Containern planmäßig stattfinden kann. „Die Container werden belegt wie geplant. Ziegelbach ist bis Januar voll, Deutenberg bis Februar“, heißt es von der Verwaltung.