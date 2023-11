Personalmangel bereitet Kindertageseinrichtungen im ganzen Land seit Jahren Probleme. Im Sommer hatte eine Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VEB) ergeben, dass in Baden-Württemberg 94 Prozent der befragten Kitaleitungen im Jahr 2022 mit weniger Personal gearbeitet haben.

Auch bei Eltern in VS ist der Personalmangel großes Thema, ob in Whatsapp-Gruppen, beim Kinderturnen oder auf dem Spielplatz. Bei den städtischen Kitas gibt es aktuell in drei Einrichtungen Einschränkungen, teilt Stadtsprecher Christian Thiel auf Anfrage mit.

Mehr als 20 freie Stellen

Mit Stand 20. Oktober sind in den städtischen Kitas 17 Vollzeitstellen und zehn Teilzeitstellen (6,25 Vollzeitäquivalente) unbesetzt. Zum 1. Januar sollen je zwei Vollzeit- und Teilzeitstellen besetzt werden.

So sieht es in den Kitas aus

In der Helene Mauthe-Kita in Schwenningen wurde die Gruppe 1 vorübergehend aufgelöst und die Kinder in andere Gruppen verteilt. So könne die aktuell reduzierte Verlängerte Öffnungszeiten-Betreuung (VÖ) aufrecht erhalten werden. Nur die Notgruppe für die VÖ-Kinder von 12.30 bis 13 Uhr könne nicht mehr angeboten werden. Im Ganztagsbereich ist freitags ab 13 Uhr Schluss, und auch das Mittagessen wird freitags momentan nicht angeboten. Unter der Woche hat der Ganztag bis 16 Uhr geöffnet.

In der Kita Ziegelbach in Villingen wurde die Gruppe 7 bis Dezember vorübergehend geschlossen, die Kinder in eine andere Gruppe umverteilt. „Voraussichtlich ab Januar will man in der Gruppe 7 mit Neuaufnahmen starten“, so Thiel. Geändert wurden die Öffnungszeiten für den Ganztag in drei Gruppen von 7 bis 16 Uhr, am Freitag von 7 bis 15 Uhr. Normalerweise findet die Betreuung hier bis 17 Uhr statt.

In den zwei Ganztagesgruppen der Kita Johanna Schwer wurden ebenfalls die Öffnungszeiten reduziert. Regulär hat die Kita im Ganztag von Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr und freitags bis 16 Uhr geöffnet. In den VÖ-Gruppen 3 und 4 wurde die Betreuung auf 30 Stunden reduziert und wird – inklusive Mittagessen – von 7 bis 13 Uhr angeboten. Die Gruppen 1 und 2, die montags bis donnerstags normalerweise bis 17 Uhr geöffnet sind, schließen an diesen Tagen um 16 Uhr. Und: In allen Gruppen ist freitags um 13 Uhr Schluss.

Wie sieht es bei freien Trägern aus? „Wir hatten bisher immer das Glück, jemand Passenden zu finden und sind komplett besetzt“, sagt Marisa Faißt-Neininger, Leiterin und Gründerin der Villinger Kikripp. Aber: „Die Anzahl der Bewerbungen hat stark abgenommen.“ Vor fünf bis sechs Jahren habe es auf eine freie Stelle noch 20 Bewerbungen gegeben. „Heute bekommt man mit Glück vier oder fünf.“ Allein mit Tariferhöhungen sei das Problem nicht lösbar. „Es muss wieder mehr Perspektive und Qualität in den Alltag, um den Leuten wieder Sinn und Spaß zu vermitteln.“ Die momentane Entwicklung betrachtet Marisa Faißt-Neininger mit Sorge: „Momentan entwickeln wir uns in Deutschland eher wieder in Richtung Aufbewahrung wie in den Anfängen der ersten Kitas vor Jahrzehnten.“ Bei der evangelischen Verrechnungsstelle Villingen blieb sowohl eine telefonische als auch schriftliche Anfrage bezüglich der Situation in den Kitas eine Woche lang unbeantwortet. Ebenso bei der Kindervilla in Villingen, die sich in Trägerschaft der Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten befindet.

Hinzu kämen kurzfristige Schließungen etwa wegen Krankheiten. Diese Entscheidung liege jedoch bei den Leitungen vor Ort, angepasst an die aktuelle Situation, so Thiel.

Direkteinstieg soll Personalsituation verbessern

Abmilderung verspricht man sich in den städtischen Kitas von dem Programm „Direkteinstieg Kita“ in Kooperation mit der Agentur für Arbeit. Man habe für das Angebot fünf Personen gewinnen können. Dabei handelt es sich um eine verkürzte Ausbildung zum Sozialpädadogischen Assistenten beziehungsweise Assistentin.

Schwarzwald-Baar Schreckt der ländliche Raum junge Lehrer ab? Schwarzwald-Baar ist das Schlusslicht in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Zielgruppe sind Personen mit abgeschlossener Ausbildung, die das Berufsfeld wechseln wollen. „Aktuell sind diese fünf Personen als Betreuer in den Kitas im Einsatz“, sagt Thiel. Die Ausbildung erfolgt praxisintegriert in den Einrichtungen. Für den theoretischen Teil der Ausbildung besuchen die Direkteinsteiger die Nell-Breuning-Schule in Rottweil. Nach der Ausbildung können die Absolventen als Kinderpfleger in Kitas tätig werden.