VS-Villingen vor 1 Stunde

Pedale verwechselt: Autofahrerin rauscht durch Hecke auf eine Hauswand

Eine Autofahrerin ist am Freitag an einer Kreuzung in Villingen mit ihrem Fahrzeug durch eine Gartenhecke gefahren und auf eine Hauswand geprallt. Dabei erlitt sie Verletzungen im Gesichtsbereich.