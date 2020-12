Nachdem im Technischen Ausschuss eine hauchdünne Mehrheit die geplante Anbindung des Industriegebietes Ost für rund 10 Millionen Euro abgelehnt hat, ist jetzt der Gemeinderat diesem Votum gefolgt: Bei 20 Ja und 16 Nein-Stimmen (zwei Enthaltungen) ist die Anbindung des Industriegebietes vom Tisch. Es wird auch keine Alternativlösung mit einer Ampel geprüft. Der interfraktionelle Antrag von SPD, Freien Wählern und Grünen hat damit eine klare Mehrheit gefunden. Bei den Freien Wählern haben alle Stadträte zugestimmt, lediglich Matthias Hoppe hat sich enthalten.

Zuvor haben die Fraktionen nochmals die Argumente ausgetauscht, CDU und FDP, die vehement für die Realisierung der Straße gekämpft hatten, brachten vor allem die politische Verlässlichkeit ins Spiel. „Wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen“, so Frank Bonath (FDP). Die Unternehmen, die mit ihrer Gewerbesteuer viele Projekte der Stadt quasi finanzieren würden. „Hier müssen wir für eine entsprechende Infrastruktur sorgen“, so Bonath. Das sichere den Wohlstand von morgen. Dirk Sautter von der CDU argumentierte, dass der Verkehr zugenommen habe, er sprach von „Blechlawinen“ in Schwenningen.

Ein Antrag von Dirk Sautter nach geheimer Abstimmung hat das Gremium ganz knapp abgelehnt mit 19 Nein und 18 Ja-Stimmen, bei einer Enthaltung.