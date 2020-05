von SK

Am Sonntag gestaltete die Ortsgruppe Extinciton Rebellion Villingen-Schwenningen nach eigenen Angaben eine Aktion neben dem Umweltzentrum in Schwenningen. „Mit weißen Tischtüchern gedeckte Tische luden zu einer Party ein, aber zu Essen gab es: nichts, und zu trinken gab es auch: nichts“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Gruppe erklärt, warum:

Konsum trotz Corona: „In den vergangenen gut vier Monaten haben wir in Deutschland mal wieder auf den Putz gehauen. Es wurde konsumiert, was das Zeug hält. Auch während der Corona-Krise leidet der Planet unter unserer Art zu wirtschaften und zu leben“, schreibt die Ortsgruppe. „Wenn Restaurants geschlossen sind, gibt es das Essen eben verpackt zum Mitnehmen. Wenn Läden geschlossen sind, wird fleißig online bestellt und Pakete bequem an die Haustüre geliefert. Wenn endlich Zeit zum Aussortieren ist, quellen die Kleidercontainer über oder ungenutzte Gegenstände wandern direkt in den Restmüll.“

„In den vergangenen gut vier Monaten haben wir in Deutschland mal wieder auf den Putz gehauen. Es wurde konsumiert, was das Zeug hält. Auch während der Corona-Krise leidet der Planet unter unserer Art zu wirtschaften und zu leben“, schreibt die Ortsgruppe. „Wenn Restaurants geschlossen sind, gibt es das Essen eben verpackt zum Mitnehmen. Wenn Läden geschlossen sind, wird fleißig online bestellt und Pakete bequem an die Haustüre geliefert. Wenn endlich Zeit zum Aussortieren ist, quellen die Kleidercontainer über oder ungenutzte Gegenstände wandern direkt in den Restmüll.“ Lebensraum geht verloren: Die Produktion unseres Lebensstils hinterlasse Spuren auf der Erde. Zu diesen Spuren zähle auch die zunehmende Versiegelung von Flächen. Jeden Tag werden demnach in Deutschland 60 Hektar beziehungsweise eine Fläche von rund 100 Fußballfeldern in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt. Damit gehe Lebensraum verloren, die Bodenfruchtbarkeit werde geschädigt, das Risiko für Trinkwassermangel und Dürren steige.

Die Produktion unseres Lebensstils hinterlasse Spuren auf der Erde. Zu diesen Spuren zähle auch die zunehmende Versiegelung von Flächen. Jeden Tag werden demnach in Deutschland 60 Hektar beziehungsweise eine Fläche von rund 100 Fußballfeldern in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt. Damit gehe Lebensraum verloren, die Bodenfruchtbarkeit werde geschädigt, das Risiko für Trinkwassermangel und Dürren steige. Ressourcen verbraucht: Für dieses Jahr sei die Party wahrscheinlich schon vorbei. Es gebe nichts mehr zu feiern. „Nach Berechnungen für ein normal verlaufendes Jahr 2020 hätten wir in Deutschland bereits am 3. Mai alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die uns für ein ganzes Jahr zur Verfügung stehen. Mehr als drei Erden wären nötig, wenn die gesamte Weltbevölkerung auf dem hohen Konsumniveau von Deutschland leben würde.“

VS-Villingen Klima-Demo mit Abstand: Aktivisten von Extinction Rebellion gehen in Villingen auch während der Corona-Krise auf die Straße Das könnte Sie auch interessieren

Tag verschiebt sich nach vorne: „1987 fiel der Earth Overshoot Day, also der globale Erdüberlastungstag, auf den 19. Dezember. Durch das hohe Konsumniveau in Industrie- und Schwellenländern sowie das schnelle Bevölkerungswachstum ist der Tag im Kalender immer weiter nach vorne gerückt. Letztes Jahr war er bereits am 29. Juli“, so die Pressemitteilung.

„1987 fiel der Earth Overshoot Day, also der globale Erdüberlastungstag, auf den 19. Dezember. Durch das hohe Konsumniveau in Industrie- und Schwellenländern sowie das schnelle Bevölkerungswachstum ist der Tag im Kalender immer weiter nach vorne gerückt. Letztes Jahr war er bereits am 29. Juli“, so die Pressemitteilung. Ausblick: Noch gebe es wenige Zahlen darüber, wie sich die Corona-Krise auf die Produktion und den Konsum in Deutschland ausgewirkt hat. Aber eins sei klar: „Wir leben auf Kosten anderer, auch in der aktuellen Situation. Wir leben auf Kosten von Menschen andernorts auf dieser Erde, deren Lebensraum bereits heute zerstört wurde und wird. Und wir leben auf Kosten nachfolgender Generationen. Denn ihre Lebenschancen schwinden mit der aktuellen Produktions- und Lebensweise“, schreibt die Gruppe. „Wollen wir unseren Planeten lebenswert erhalten, wollen wir Gerechtigkeit innerhalb der Generationen und Gerechtigkeit zwischen den Generationen darf es keinen Erdüberlastungstag mehr geben.“

Noch gebe es wenige Zahlen darüber, wie sich die Corona-Krise auf die Produktion und den Konsum in Deutschland ausgewirkt hat. Aber eins sei klar: „Wir leben auf Kosten anderer, auch in der aktuellen Situation. Wir leben auf Kosten von Menschen andernorts auf dieser Erde, deren Lebensraum bereits heute zerstört wurde und wird. Und wir leben auf Kosten nachfolgender Generationen. Denn ihre Lebenschancen schwinden mit der aktuellen Produktions- und Lebensweise“, schreibt die Gruppe. „Wollen wir unseren Planeten lebenswert erhalten, wollen wir Gerechtigkeit innerhalb der Generationen und Gerechtigkeit zwischen den Generationen darf es keinen Erdüberlastungstag mehr geben.“ Selbst aktiv werden: Dazu könne jeder von einen Beitrag leisten. „Wir können unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern durch Entscheidungen im Alltag. Wir können unsere Handlungsräume gestalten in unseren Familien, Freundeskreisen, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in Religionsgemeinschaften, in Vereinen – überall, wo wir uns einbringen wollen. Und die Politik muss Verantwortung übernehmen für eine Lebens- und Produktionsweise, die die Grenzen unserer Erde respektiert.“