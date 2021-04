VS-Villingen vor 4 Stunden

Osterkorb am Seil: Süße Überraschung vom Alpenverein für die SÜDKURIER-Redaktion

Ein Osterkorb statt närrischer Berliner: Darüber freute sich am Donnerstag die SÜDKURIER-Redaktion in Villingen. Den Osterhasen spielte Peter Schütte vom Deutschen Alpenverein. Die Übergabe musste wegen Corona allerdings via Seilzug, mit Abstand und Höhenunterschied stattfinden. Aber damit kennen sich DAV-Mitglieder ja bestens aus. Mit Video!