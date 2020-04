Das Jugendförderungswerk Villingen-Schwenningen wollte eigentlich wie jedes Jahr auch dieses Jahr wieder die Osterkinderparty am Ostersonntag und Montag in der Kulturscheune Klosterhof veranstalten. Das geht ja nun leider nicht wegen der Kontaktverbote im Zuge der Corona-Pandemie.

Aber damit die Kinder dennoch ihr Vergnügen haben, präsentier der Verein die erste virituelle Osterkinderparty. Zu sehen auf Youtube unter „Kinderostern im Klosterhof„. Ab Ostersonntag und Montag, so der Verein, sehen die Kinder den echten Osterhasen, der in die Kulturscheune Klosterhof nach Villingen-Schwenningen kommt. Er begrüßt alle Kinder zu Hause hat für sie Zauberer Knöpfle (alias Markus Laufer) eingeladen sowie Zauberer Pfiffikus, Kinderliedermacher Jürgen und die Villinger-Puppenbühne mit dem Stück „Cäsar der Osterhase“. So werden die Kinder 60 Minunte mit der lustigen Osterkinderparty sehen und trotzdem hoffentlich viel Spaß haben. Regie führt Mustava Karakolcu, Kamera Martin Weidinger. Auf diesen Kanälen ist die Osterkinderparty live zu sehen am Ostersonntag und Montag ab 15 Uhr:

http://www.facebook.com/weidinger.villingen

sowie

http://www.youtube.com/user/MyMartinW