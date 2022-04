von Jörg-Dieter Klatt

„Wenn nur das Außergewöhnliche nicht zum Normalen wird“: So brachte es der erste Zunftmeister Tobias Baumgärtner anlässlich der Doppel-Generalversammlung der Osemali Tannheim auf den Punkt.

Die beiden Rechenschaftsberichte für das Jahr 2020 und 2021, launig vorgetragen von Schriftführerin Katrin Ebner, zeigten einmal mehr auf, dass die Corona-Pandemie die kreativen Fasnetgeister wohl zu wecken wusste. Nicht unerwähnt blieb auch die strikte Forderung zur Erhaltung der Tannheimer Grundschule.

Manuel Merz, 2. Zunftrechner, Rainer Strobel, 1. Zunftrechner, Tobias Baumgärtner, 1. Zunftmeister, Mirko Steiner, 2. Zunftmeister und Katrin Ebner, Zunftschreiberin präsentieren das von Oliver Kienzler gestiftete Portrait des Osemalis anlässlich der doppel-Generalversammlung 2022. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Ohne diese Einrichtung wird den Osemali ein wichtiger Brauchtumsfaktor fehlen. Die Kinder fiebern alljährlich dem Einfallen der Hästräger entgegen. Wenn dieser Brauch wegen der fehlenden Schule entfällt, wäre der Schmotzige Dunnschtig nicht mehr das, was er jahrzehntelang war: eine unerschütterliche Größe im Jahreslauf Tannheims.

Die Wahlen Die Narretei ist eine ernste Sache, die Fasnet will gut organisiert sein – wohl dem Verein, der seine Wahlen gut vorbereitet und schon im Vorfeld weiß, dass er sich auf seine Leistungsträger verlassen kann. So auch in Tannheim: Die Wahlen brachten im Vorstandsteam keine Veränderungen. Allein die Doppel-Generalversammlung bringt unterschiedliche Ämterlaufzeiten mit sich. Bis November 2022 sind gewählt zum zweiten Zunftmeister Mirko Steiner, zum ersten Zunftrechner Rainer Strobel; bis November 2023 dann Katrin Ebner zur Zunftschreiberin, Manuel Merz zum zweiten Zunftrechner und Tobias Baumgärtner zum ersten Zunftmeister. Die Kasse wird von Tanja Reiner und Sandra Steiner geprüft.

Eine wichtige Änderung steht für 2023 schon bevor. Über 25 Jahre lenkte Sigi Hug den Osemali-Zunft-Traktor. Mit Beifall und Dankesworten wurde er aus dieser Aufgabe entlassen. Die Osemali suchen nun einen neuen Bulldog-Fahrer für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Auch zwei Elferräte werden das Gremium verlassen. Kai Winterhövel war 20 Jahre , Roland Steiner gar 25 Jahre Elferrat. Eine schier endlose Liste von Aufgabenfeldern ziert deren Verdienste um die Osemali-Zunft.