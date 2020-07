Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Ortschaftsrat bekräftigt sein Ja für den Solarpark Spitalhöfe

Breite Mehrheit für den Bebauungsplan. Investor kündigt eine Überraschung an: An den Spitalhöfen soll die erste Photovoltaik-Freiluftanlage Deutschlands mit einer großen Stromspeicheranlage werden. Am 22. Juli soll der Gemeinderat entscheiden. Auch Freie Wähler signalisieren Zustimmung