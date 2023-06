Mit großem Tamtam wurde das öffentliche WLAN in Villingen in Betrieb genommen. Das war am Donnerstag, 16. Juni. Doch von acht Antennen im historischen Straßenkreuz funktioniert zwei Wochen später immer noch nur eine.

An allen Hotspots das gleiche Bild: Die Antenne wird auf Smartphone oder Notebook angezeigt, eine Verbindung ins Internet lässt sich aber nicht herstellen. Das gelingt lediglich an der Antenne beim Gasthaus Löwen in der Oberen Straße. Die war auch der Ort der kleinen Eröffnungszeremonie mit Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Oberbürgermeister Jürgen Roth (von links), Daniel Felgenhauer von den Stadtwerken SVS, Geschäftsführerin Marina Stiegeler vom Netzbetreiber Stiegeler Internet Service, Marketingleiter Dennis Heitzmann vom Zweckverband und Katharina Sauter, Leiterin der Stabstelle Digitalisierung der Stadt stellen am 16. Juni das neue öffentliche WLAN in Villingen vor. Die Antenne in der Straßenlaterne hinter ihnen läuft zumindest. | Bild: Block, Andreas

Der hatte damals noch angekündigt, dass er sich von dem neuen Angebot – das in Schwenningen schon seit längerem besteht – eine höhere Aufenthaltsqualität für die Besucher der Innenstadt verspricht.

Funktioniert es in Donaueschingen?

Übrigens ergibt ein kurzer Versuch der Redaktion Donaueschingen, dass das dortige öffentliche WLAN, das aus einem EU-Projekt entstanden ist, reibungslos läuft. Das Netzwerk wird übrigens ebenso wie das in Villingen-Schwenningen von der Firma Stiegeler betrieben.

Nachfrage bei der Stadtverwaltung, die umgehend an den Zweckverband Breitband weiterleitet. Dort verweist die Pressestelle jedoch auf den Netzbetreiber. Einen Tag meldet sich Marina Stiegeler aus dem Kurzurlaub: Im Bereich des Eröffnungstermins funktionierten die Access Points reibungslos, schreibt sie. „Man kann dort das VS-freeWifi nutzen.“

Der Access Point des öffentlichen WLANs vor den St.-Ursula-Schulen in Villingen wird von einem Techniker in Betrieb genommen. In den Rohren der Laterne geht es sichtlich eng zu. | Bild: Block, Andreas

Mit Access Points sind die Antennenstandorte gemeint. Die übrigen seien erst am Abend des 15. Juni von den Stadtwerken installiert worden. „Daher sind unsere Techniker derzeit noch dabei, sie ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen“, so Stiegeler. Bis Freitag, 30. Juni sollen die letzten Hotspots jetzt in Betrieb genommen werden.

Am Donnerstag wurden allerdings mehrere Antennen am frühen Nachmittag von WLAN-tauglichen Geräten gar nicht mehr angezeigt.