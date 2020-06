Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Oberle hört auf: Doch im „Sudhaus“ geht es weiter

Überraschend geschlossen war gestern das Gasthaus „Sudhaus“ in der Kanzleigasse 2, was umgehend für mancherlei Spekulationen sorgte. Anlass der Schließung, so berichtete gestern der langjährige Wirt Hubert Oberle: „Ich höre auf.“