Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Obereschach oder Weilersbach: Welches Dorf im hitzigen Schulstreit gewinnt

Weilersbach hat als Dorfgesellschaft alles in den Ring geworfen. Die Schule in der Gemeinde sollte unbedingt vor der Schließung und Eingliederung in Obereschach bewahrt werden. Jetzt ist klar, wie die Sache ausgeht.