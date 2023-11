Es ist das größte Wohnungsbauvorhaben in ganz Baden-Württemberg: 685 günstige Mietwohnungen sollten auf dem geplanten Wohn- und Verwaltungsquartier „Oberer Brühl“ auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Kirnacherstraße entstehen. Nun ist das Projekt gescheitert. Zumindest vorerst.

Denn in der zweiten Phase des Vergabefahrens ist kein einziges Angebot abgegeben worden. Das geht aus einer Informationsvorlage der Stadt hervor, über die der Gemeinderat am Mittwoch, 8. November, debattieren wird.

In der Vorlage heißt es: „Mit Ablauf der gesetzlichen Angebotsfrist steht mittlerweile fest, dass im Rahmen des durchgeführten Verfahrens kein Zuschlag an einen Bieter erteilt werden kann, da kein Angebot abgegeben wurde.“ Damit werde das Verfahren aufgehoben.

Das Projekt Die Stadt will das Kasernenareal Mangin sanieren, um dort zum einen das Bürgeramt der Stadtverwaltung, ein neues Stadtarchiv und einen Kindergarten in ehemaligen Kasernengebäude unterzubringen und zum anderen ein neues Wohnquartier mit dem neuen Namen „Oberer Brühl“ hochzuziehen. Angedacht ist ein modernes, sozial und ökologisch ausgerichtetes Quartier mit 600 bis 700 Wohnungen zu bezahlbaren Mieten, von denen 220 als staatlich geförderter Wohnungsbau für Menschen mit geringerem Einkommen vorgesehen sind. Ab 2024 sollte hier gebaut werden.

So haben sich die Planer der Stadtverwaltung das künftige Quartier vorgestellt: Sozial geprägt und ökologisch auf neuestem Stand. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

„Ich möchte, dass das was tolles wird“, das betonte OB Jürgen Roth vor fast genau einem Jahr, als bereits erste Anzeichen dafür sprachen, dass das Projekt eventuell nicht wie geplant umgesetzt werden kann.

Gestiegene Baupreise und Bauzinsen, sowie fehlende staatliche Förderprogramme hatten bereits im vergangene Jahr Zweifel an dem riesen Bauprojekt aufkommen lassen. Damals hatte sich auch das „Bündnis für faires Wohnen“ – bestehend aus den Baugenossenschaften Villingen, Familienheim und die städtische Wohnbaugesellschaft (Wbg) – aus wirtschaftlichen Gründen als möglicher Investor zurückgezogen.

Der Vorschlag von OB Jürgen Roth, das Projekt mit städtischem Geld und einer städtischen Wohnungsbau-GmbH zu retten, hat der Gemeinderat im Dezember vergangenen Jahres abgeschmettert. Die Mehrheit im Rat wollte mit einem Wohnungsbauprojekt finanziell nicht ins Risiko gehen.

Nun soll alles noch einmal auf den Prüfstand. „Nach gegenwärtiger Einschätzung der Verwaltung ist ein erneutes Vergabeverfahren mit denselben Parametern aufgrund der aktuellen Lage nicht zielführend“, heißt es in der Vorlage. Die Verwaltung will darum in den kommenden Wochen weitere Optionen prüfen. Beispielsweise die Reduzierung des Bauvolumens oder die zeitlich versetzte Vergabe einzelner Baufelder.

Auch die Gründung einer städtischen Wohnungsbau-GmbH soll erneut geprüft werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte OB Roth angekündigt, dass er den Vorschlag, dass die Stadt mit einer 100-prozentig eigenen Wohnbaugesellschaft und eigenem Kapital das Projekt zum Laufen bringt, erneut einbringen werde, falls je kein Angebot eingehen würde.