Es ist kaum zu glauben, dass in Deutschland jemand in seinem Auto hausen muss und keine Wohnung hat: In Villingen-Schwenningen hat die Polizei jetzt einen 55-jährigen Mann in eine Klinik gebracht, der wohl seit längerem in seinem Opel gehaust hat. Anwohner haben die Polizei alarmiert, weil der Mann neben seinem Wagen stand und sich kaum auf den Beinen halten konnte. In einer Pressemitteilung erklärt die Polizei, er sei „verwirrt und krank“. Jetzt wird der Obdachlose in einer Klinik behandelt, der Wagen ist abgeschleppt worden. Wie lange der Mann konkret in dem alten Wagen gelebt hat, ist nicht klar.

