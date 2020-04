Herr Oberbürgermeister, wie fühlt es sich an, eine Stadt unter dem allseits beherrschenden Thema Corona-Pandemie zu regieren?

Die Sonne strahlt in diesen Tagen über Villingen-Schwenningen, der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite und Ostern steht vor der Tür, aber von Normalität sind wir in unserer Stadt weit entfernt. Die Pandemie breitet sich nach wie vor aus. Schwierigkeiten bereitet uns gerade der ‚Erfindergeist‘ mancher Bürgerinnen und Bürger und weniger Gewerbetreibender, wie sie die Verordnung umgehen können. Dies kann ich nicht wirklich verstehen und es ärgert mich auch, denn es geht darum die Bevölkerung zu schützen!

Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag und ihre Tätigkeit verändert?

Es gibt keinen Alltag mehr, meine tägliche Arbeit dreht sich in erster Linie um die Bewältigung der Corona-Pandemie. Das heißt, ich arbeite jetzt vorrangig im Krisenmanagement sowohl innerhalb des Rathauses als auch in Abstimmung mit den Gemeinderatsfraktionen, dem Landratsamt, dem Gesundheitsamt und dem Klinikum. Den direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern vermisse ich sehr, auch alle repräsentativen Aufgaben und die meisten Sitzungen fallen weg. Besprechungen finden jetzt in der Regel telefonisch oder online statt. Dies ist richtig, da die Gesundheit der Menschen bei allen Tätigkeiten im Vordergrund stehen muss. Hinzu kommen die Alltäglichkeiten einer großen Verwaltung.

Mit welchen Themen beschäftigten Sie und Ihre Mitarbeiter sich jetzt hauptsächlich. Geht es vor allem um Verordnung und Kontrolle?

Die Bewältigung der Corona-Krise insgesamt ist zurzeit die wichtigste Aufgabe. Dabei geht es im Rahmen der Umsetzung der Landesverordnung auch um Kontrollen, aber lange nicht nur. Der kommunale Ordnungsdienst, ein beauftragter Sicherheitsdienst und die Polizei überprüfen beispielsweise, ob Gaststätten, Spiel- und Sportstätten geschlossen haben und auf den öffentlichen Plätzen keine Treffen größerer Gruppen stattfinden. Die meisten Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt halten sich an die geltenden Beschränkungen, sie zeigen Disziplin und Verantwortungsbewusstsein zum Schutz der Anderen. Dafür möchte ich mich bedanken und auch ein Kompliment aussprechen!

Was tun Sie noch?

Darüber hinaus gibt es viele weitere Aufgaben: Als einer der größten Arbeitgeber in der Region ist neben dem Schutz der Bevölkerung der Schutz unserer Mitarbeiter von hoher Bedeutung. Weiter geht es um die Beschaffung von Schutzbekleidung, die Unterstützung unserer Gewerbetreibenden, die finanzielle Entlastung der Eltern bezüglich der Kita-Gebühren während der Schließzeiten, das Managen unseres Haushaltes, der sehr große Einbußen verkraften muss, die Organisation von Gremienentscheidungen, da keine Sitzungen stattfinden. Daneben treiben wir natürlich weitere wichtige Themen voran: wie unsere Baumaßnahmen oder die Planungen für Mangin.

In welcher Weise haben Sie die Stadtverwaltung für diese Krise neu aufgestellt?

Das zur Zeit wirksamste Mittel gegen das Corona-Virus ist Abstand halten.

Dies gilt auch für die Beschäftigten in der Stadtverwaltung. Hier soll für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ansteckungsgefahr minimiert werden, gleichzeitig soll die Verwaltung in allen Bereichen arbeitsfähig bleiben. Das heißt: Die Dienststellen sind für den Publikumsverkehr geschlossen, können aber telefonisch und per E-Mail nach wie vor kontaktiert werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten möglichst räumlich voneinander getrennt, im Home- oder Backoffice oder in Ausweichquartieren wie der Neckarhalle. Besprechungen finden telefonisch oder per Video statt. Hinsichtlich Digitalisierung und Technik konnten wir in kurzer Zeit viel umsetzen. Dafür allen Mitarbeitern die das ermöglicht haben ein herzliches Dankeschön.

Was ist das Wichtigste, das Sie und die Verwaltung in dieser Situation tun können?

Ich habe innerhalb der Stadt einen „Corona-Krisenstab“ initiiert, um schnell und unbürokratisch dafür zu sorgen, dass die Daseinsfürsorge in unserer Stadt sichergestellt ist. Die teilweise mehrmals täglich neu eintreffenden Verordnungen von Land und Bund werden dort besprochen und die Umsetzung koordiniert, Notbetreuungen in den Kindertagesstätten organisiert. Dazu finden regelmäßig Telefonkonferenzen mit allen Amtsleitungen statt. Dort werden gleichzeitig die laufenden Verwaltungsaufgaben innerhalb der Stadt koordiniert und weitergeführt. Es gilt, beschlossene Baumaßnahmen zu planen und umzusetzen, auch offene Stellen sollen besetzt werden. Denn nach der Pandemie wird es weitergehen müssen und die Arbeitsfelder müssen ja bedient werden.

Wie beurteilen Sie die finanziellen Folgen, die auf die Stadtverwaltung in diesem Jahr zukommen?

Es ist sicher viel zu früh, hier Prognosen zu geben, aber es wird 2020 große Einschnitte geben. Bei der Gewerbesteuer rechnet die Stadtkämmerei bereits mit 50 Prozent Einbußen. Wir müssen also erhebliche Einsparungen erwirken. Ziel ist es, 30 Millionen Euro im konsumtiven Plan einzusparen, im Investitionsplan mindestens 20 Millionen Euro. Das wird zu großen Veränderungen führen – ja!

Werden Sie eine Haushaltssperre verhängen?

Erfreulich ist, dass die Genehmigung unseres Haushalts durch das Regierungspräsidium am Mittwoch eingegangen ist. Wir werden jedoch mit einer Haushaltssperre weiterarbeiten und analog der Vorgehensweise einer Interims-Wirtschaft nur das Nötigste ausgeben und im Investitionsplan Einzelgenehmigungen je Maßnahme erteilen. Der Gemeinderat wird dann in seiner Mai-Sitzung über eine von mir vorgeschlagene Haushaltssperre beschließen.

Wird beispielsweise eine Sanierungsmaßnahme wie die Rosengasse in Villingen überhaupt angefangen in diesem Jahr?

Ja, die Arbeit auf Baustellen ist bisher unter Einhaltung der allgemein geltenden Abstandsregeln möglich. Somit können auch alle geplanten Sanierungsmaßnahmen begonnen oder fortgeführt werden. Entsprechend sollen die Baumaßnahmen in der Rosengasse am 20. April begonnen werden. Die Ausschreibung war schon vor der Pandemie erledigt und hier gibt es bestehende Verträge, an die wir uns halten müssen.

Gibt es sonstige Investitionen, die vorerst auf Eis gelegt werden? Müssen Schul- und Kitasanierungen oder Neubauten verschoben werden?

Da wird es einige Verschiebungen geben müssen. Wir bleiben aber bei der Priorisierung, dass Kita-Sanierungen und -bauten sowie Schulsanierungen die oberste Priorität erhalten. Jedoch haben wir nur endlich Mittel. Eine Rangfolge werden wir zusammen mit dem Gemeinderat festlegen müssen.

Gibt es größere Baustellen, von denen sie heute schon sagen: Die werden auf jeden Fall gemacht oder sollten auf jeden Fall dieses Jahr begonnen werden?

Aufgrund der bestehenden Rechtslagen werden die Straßen ins Industriegebiet-Ost und die Rosengasse sicher begonnen werden. Die Fertigstellung des Gymnasiums am Deutenberg wird natürlich kommen und auch die Arbeiten an der Gartenschule werden durchgeführt. Der Kauf des Grundstückes im Bereich „Oberer Brühl“ wird getätigt und sicherlich auch die Abbrucharbeiten projektiert. Beim Straßenbau müssen wir leider wohl genauer hinschauen, welche Maßnahme uns wirklich hilft und welche geschoben werden könnte. Die Sanierung der B33 wird vom Bund auch durchgeführt werden.

Sehen Sie die Gefahr, dass Handel und Gewerbe in der Stadt einen erheblichen Niedergang durch die Krise erleben werden? Kann die Stadt für diese Selbständigen überhaupt was tun?

Natürlich sind Handel und Gewerbe durch die Schließungen massiv betroffen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir in der Stadt VS Soforthilfen gestartet und zum Beispiel eine Online-Plattform ‚Handeln für VS‘ ( www.handeln-fuer-vs.de ) geschaffen. Darüber hinaus bieten wir Mietern und Pächtern städtischer Gewerbeimmobilien vorübergehende zinslose Stundungen der Mieten an. Letztlich wird dies aber immer in Abhängigkeit zur Dauer der Schließungen zu sehen sein. Je länger desto schwieriger – könnte man sagen.

Worauf vertrauen Sie in den nächsten Woche?

Ich bleibe zuversichtlich, dass es uns gelingt, die Krise gemeinsam zu bewältigen. Ich vertraue auf die Solidarität der Menschen in VS untereinander und setzte auf unser Gesundheitssystem und die engagierten Menschen, die in den systemrelevanten Berufen arbeiten. Ich hoffe darauf, dass die VSler weiterhin stark im Beruf, hochengagiert und motiviert bleiben. Wenn diese – für mich zur Zeit wichtigsten Menschen – wegbrechen, dann haben wir ein Problem!

Was erwarten Sie realistischer Weise in den nächsten Woche?

Die Sondersituation wird auch nach Ostern weitergehen. Dennoch hoffe ich, dass die Bundesländer in Absprache mit der Bundesregierung in den nächsten Wochen einzelne Maßnahmen lockern und bereits jetzt eine Strategie entwickeln, wie das öffentliche Leben schrittweise wieder hochgefahren werden kann. Hierfür wünsche ich mir deutschlandweit einheitliche Lösungen, die wir dann vor Ort gut umsetzen können. Ich erwarte auch in den nächsten Wochen bei wärmeren Temperaturen, dass die Menschen in VS weiterhin oder endlich diszipliniert und achtsam bleiben und sich an die Regeln der Verordnung halten. Je mehr das tun, je schneller haben wir es hinter uns!

Wie sind die Stadt und der Kreis mit seinem Klinikum für die bevorstehende schwierige Zeit aufgestellt?

Die Stadt Villingen-Schwenningen und der Landkreis Schwarzwald-Baar sind als öffentlicher Träger des Schwarzwald-Baar-Klinikums bestens aufgestellt. Die Tatsache, dass wir ein modernes Zentralklinikum haben, hilft uns die medizinischen Herausforderungen zu bewältigen. Dazu kommt ein hervorragendes Team mit einer immensen Schaffenskraft und einer wirklich mehr als lobenswerten Einstellung – Vielen Dank an Alle von hier aus!

Wie beurteilen Sie das bisherige Verhalten der Bevölkerung in der Krise, was können Sie ihr auf den Weg geben?

Ein großes Kompliment an die meisten Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt: Trotz ‚Social Distancing‘ sind sie näher zusammengewachsen – die Generationen, die Nachbarschaften. Leider gibt es wie ich schon gesagt habe, wie überall auch diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten wollen, sie umgehen und Ausflüchte suchen. Das ist bedauerlich und zu kritisieren. Wir werden versuchen hier die Gruppen und Betroffenen zu identifizieren und ihnen auch einen entsprechenden Bußgeldbescheid, der nicht preiswert sein wird oder einen Strafantrag, zukommen zu lassen. Den anderen spreche ich aber ein dickes Lob für ihre Achtsamkeit und Disziplin aus!

Ich wünsche mir, dass wir diese Zeit im Schulterschluss aus Politik, lokaler Wirtschaft und Bürgergesellschaft überstehen und die großen Probleme, die vor uns liegen, gemeinsam lösen. Als Oberbürgermeister biete ich dazu meinen vollen Einsatz an.