Vollmundig gelobt wurde von den Stadträten im Verwaltungsausschuss der über einen örtlichen Trägerverein realisierte Betrieb im Tannheimer Bad. Als es um die Zuschussfrage ging, gab es jedoch Probleme. Jetzt muss die Verwaltung die Struktur der finanziellen Zuwendungen präzisieren.

35.000 Euro Betriebskostenzuschuss steuert die Stadtkasse dem Tannheimer Freibadbetrieb jährlich bei. In den Coronajahren wurden anteilig Ausgabenteile übernommen. Und jetzt? Für zehn Jahre soll der Rat am 16. November diese Leistung festschreiben. Nur: Woran genau ist die Zahlung geknüpft?

Offene Fragen bleiben zurück

Die Verwaltung konnte das inklusive Oberbürgermeister und Stadtkämmerer im Verwaltungsausschuss auch nicht mündlich klarstellen. „Wir meinen alle dasselbe“, bemühte sich OB Jürgen Roth, den Lapsus zu überspielen. Nachsitzen muss die Verwaltung nun dennoch: Das Papier zum Tannheimer Bad muss für den Gemeinderat überarbeitet werden.

Hätten die Stadträte genauere Kenntnis über die Einsatzfreude im Ort für das Bad, hätte sich Ulrike Merkle von den Grünen nicht wundern müssen, ob es die Tannheimer „wirklich schaffen, genau so lange Öffnungszeiten wie die Stadt mit ihren Freibädern zu realisieren“. Tannheim schafft das, weil Tannheim das so wollte und bis heute will.

2004 war es, als die Stadt das Freibad erst einmal platt machte. Schließung, Aus, kein Geld. Wut brandete im Ort auf und Entschlossenheit: So nicht. Die Tannheimer betreiben seither ihr Bad eigenständig – mit mittlerweile wieder garantierter Finanzhilfe der Stadt. Paradox: Im Eingemeindungsvertrag wurde Tannheim die Beheizung des Bades versprochen. Juristisch fand sich dann doch ein Schlupfloch, bis heute gibt es deshalb Misstrauen in den Ortschaften bei Zusagen an die kleinen VS-Dörfer.

2000 Arbeitsstunden geleistet

Und der Einsatz der Tannheimer ist groß – wie beispielsweise der Sanierung des Bades. 2000 Stunden Eigenleistung sind bislang von den Bürgern eingeflossen. Multipliziert mit einem durchschnittlichen Stundensatz von 50 Euro ergibt sich eine Summe von 100.000 Euro. Das sind etwa drei Jahres-Zuschüsse für Tannheims Bad, das mittlerweile auch wieder gesamtstädtisch wichtig ist: „Wir sind froh über die Wasserflächen, dass wir dort Schwimmkurse anbieten können“, sagte beispielsweise der OB.

Was er nicht sagte: Viele Tannheimer haben Rettungsschwimmer-Scheine gemacht. Der Ort braucht am Wochenende keinen Bademeister. Tannheimer sind auch hier im Einsatz. Kioskbetrieb, Putzarbeiten und Assistenz bei Wasserproben sind nur einige der Leistungen, die ebenfalls von Orts-Bürgern aufgebracht werden.

Anja Keller: „Ich bin stolz“

Ortsvorsteherin Anja Keller verdeutlicht: „Solche Projekte komplett ehrenamtlich zu stemmen, ist nur in den kleinen Ortschaften durch den großen Zusammenhalt möglich. Ich bin da sehr stolz auf das große Engagement unserer Bürgerschaft.“

Tannheim leistet noch viel mehr: „Ehrenamtliche von uns waren auch auf dem Sportplatz tätig, um den neuen Kunstrasenplatz zu bauen.“ Anja Keller betont zusätzlich: „ Dieses große Engagement sollte von der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat jetzt unbedingt gewürdigt werden. Mit der Zustimmung zur Weitergewährung des Zuschusses bringt der Gemeinderat den Ehrenamtlichen eine große Wertschätzung entgegen, die durchaus auch angebracht ist.“