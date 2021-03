Schwarzwald-Baar Nur für Abonnenten vor 55 Minuten

Nur an einem Tag niedrigste Corona-Inzidenz im Land: Jetzt steigt der Wert schon wieder an

Der Schwarzwald-Baar-Kreis ragt am Mittwoch mit einer positiven Rekord-Marke trotz der Fastnacht in Villingen hervor. Der Wert wird auch wieder steigen, prognostizierten die Experten. So kommt es auch. Darf der Einzelhandel bald öffnen?