Ein damals 19-Jähriger war im vergangenen Jahr von einer Gruppe junger Männer am Schwenninger Bahnhof verprügelt worden. Nach Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Konstanz erhob Letztgenannte Anklage gegen einen 23-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach der Prüfung der Anklage durch das Amtsgericht VS ist nun klar: Es kommt zum Verfahren.

Der 1. September 2020 veränderte das Leben eines damals 19-Jährigen aus VS-Schwenningen. Der junge Mann war in den Abendstunden des sommerlichen Dienstags in Begleitung zweier Freundinnen am Schwenninger Bahnhof unterwegs, als eine Gruppe junger