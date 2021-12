„Wir können es eigentlich noch gar nicht fassen“, sagt Anja Keller am Mittwochabend gegenüber dem SÜDKURIER. Und Volker Hammann und Guido Ganser pflichten ihr bei. Die Tannheimer Ortsvorsteherin und die Männer aus dem Vorstand des FC Tannheim hatten da gerade die Gemeinderatssitzung der Stadt Villingen-Schwenningen verlassen. Dort war der Doppelhaushalt der Doppelstadt beschlossen worden, zu dem nun auch ganz offiziell der neue Tannheimer Kunstrasenplatz gehört.

Die Vorstände Volker Hammann (links), Guido Ganser und Ortsvorstehern Anja Keller sind froh über die Entscheidung. In der Gemeinderatssitzung am 1. Dezember 2021 hat der VS-Rat beschlossen, dass er FC Tannheim einen Kunstrasenplatz bekommt. | Bild: Matthias Jundt

Eine Woche zuvor war das Thema erstmals von Andreas Flöß von den Freien Wählern im Technischen Ausschuss (TA) eingebracht worden. Oberbürgermeister Jürgen Roth hatte den Kunstrasenplatz da noch abgelehnt – mit Verweis auf den Sportstättenentwicklungsplan. Würde man den Tannheimern jetzt einen Kunstrasenplatz zugestehen, weiche dies den Plan auf. Auch Gemeinderatsmitglied Edgar Schurr (SPD) hatte ins Absagehorn geblasen: „Dann hätten wir uns den Sportstätten-Entwicklungsplan sparen können.“ Die Chancen auf einen neuen Spielbelag schienen gering.

Seit Mittwochabend sieht die Tannheimer Fußballwelt aber ganz anders aus. Mit 25 Ja- und sechs Nein-Stimmen entschied sich der Gemeinderat dafür, den Kunstrasen doch in den Doppelhaushalt aufzunehmen.

Die Finanzierung des Projekts sieht nun wie folgt aus: Die Stadt Villingen-Schwenningen steuert 72.600 Euro bei. „Die Ortschaft Tannheim beteiligt sich mit 51.000 am Projekt. Dahinter steht der gesamte Ortschaftsrat“, sagt Ortsvorsteherin Keller. Der FC Tannheim selbst investiert laut Vorstandsmitglied Hammann 115.000 Euro: „Und der Badische Sportbund (BSB) fördert das Projekt mit 71.400 Euro.“ Insgesamt kommt so ein Betrag von 310.000 Euro zusammen.

Dass der BSB den Kunstrasen fördert, daran gibt es keine Zweifel beim FCT: „Wir haben erstmals im Mai beim Verband angefragt. Dort sagte man uns die Förderung zu, vorausgesetzt die Stadt beteiligt sich. Deswegen wussten wir auch genau, wie viel VS beisteuern müsste“, so Hammann.

Die Freude über die Genehmigung war den Tannheimern am Mittwochabend in der Neuen Tonhalle anzusehen. Doch die Arbeit geht weiter – oder jetzt erst richtig los. Hammann: „Das wird eine Herausforderung für den gesamten Ort. Es werden aber alle mithelfen, da bin ich sicher.“ Die 115.000 Euro, die der Verein aus der Kreisliga A selbst einbringt, habe man sich in den vergangenen Jahren bei diversen Aktionen mühsam zusammengespart.

Mit der Inbetriebnahme des Platzes rechnet der FCT-Vorstand im Jahr 2023. Die Zahlung des Badischen Sportbunds komme wohl erst in drei bis vier Jahren. All die Arbeit, die noch vor dem Verein liegt, war am Mittwochabend bei den Vereinsverantwortlichen und Ortsvorsteherin Keller aber erst einmal vergessen. Das wichtigste Etappenziel ist erreicht.