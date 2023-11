Eine weitere Großbaustelle an einer Hauptverkehrsachse wird ab nächster Woche den innerstädtischen Verkehr in Villingen stark beeinträchtigen. Die Stadtwerke werden ab Montag, 6. November, für knapp zwei Wochen den Ausbau des Wärmenetzes zwischen Südstadt und Romäusring vorantreiben. „Die Bertholdstraße muss daher zwischen Zähringer- und Bleichestraße komplett gesperrt werden“, teilt das Unternehmen mit.

Um die Altstadt von Villingen erstreckt sich bislang das Wärmenetz der Stadtwerke GmbH. Das bestehende Netz wird seit diesem Jahr aktiv erweitert und einzelne Abschnitte miteinander verbunden. Ab dem kommenden Montag, 6. November, wird die SVS das bestehende Wärmenetz im Bereich der Bleiche- und Bertholdstraße ausbauen, kündigt die SVS an.

Zudem wird das Blockheizkraftwerk am Theater am Ring derzeit erweitert. Beides sind wichtige Mosaiksteine auf dem Weg zur Wärmewende in Villingen-Schwenningen. Diese Baumaßnahme erfordert eine rund zweiwöchige Vollsperrung der Bertholdstraße zwischen Zähringer- und Bleichestraße. Der Katholischen Sozialstation und den Anwohnern der Bleichestraße in diesem Bereich ist die Zufahrt über den Romäusring möglich.

Die Umleitung

Die Sperrung gilt für den Gesamtverkehr sowie für Radfahrer und Fußgänger in diesem Bereich. Verkehrsteilnehmer, die über den Romäusring und die Zähringerstraße kommend links in die Bertholdstraße abbiegen wollen, werden über die Großherzog-Karl-Straße umgeleitet. Diese ist während der Baumaßnahme Richtung Bleichestraße ausschließlich als Einbahnstraße befahrbar. Auch von der Saarlandstraße erfolgt die Umleitung über die Zähringer- und Großherzog-Karl-Straße.

Für Fußgänger und Radfahrer sind entsprechende Umleitungen eingerichtet. Aus der Innenstadt kommende Radfahrer werden über die Warenburgstraße in die Südstadt geleitet. Radfahrer, die über die Saarlandstraße Richtung Bertholdstraße fahren möchten, werden über die Zähringer-, Großherzog-Karl- und Warenburgstraße umgeleitet.

Bis sich alle Verkehrsteilnehmer an die neue Situation gewöhnt haben, dürfte es zu größeren Verkehrsbehinderungen rund um die Baustelle kommen. Die Stadtwerke empfehlen Verkehrsteilnehmern, die Beschilderung aufmerksam zu beachten und wenn möglich, den Bereich großräumig zu umfahren.