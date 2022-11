Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Neustart Weihnachtsmarkt: Das wird unter der Regie der Stadt alles anders

Endlich wieder Glühweinduft und Weihnachtsmusik in Villingen-Schwenningen. Doch was ist in diesem Jahr überhaupt geboten auf den Weihnachtsmärkten in der Doppelstadt? Und kommen überhaupt genügend Aussteller?