Die kunstfreie Zeit hat auch in der Doppelstadt ab dem heutigen Samstag eine Ende gefunden. Die Museen und die Städtische Galerie öffnen unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen ihre Pforten für die Besucher. Bei einem virtuellen Rundgang, einem Novum in der Geschichte der Galerie, konnte man sich schon einen ersten Eindruck von der von Cora von Pape in relativ kurzer Zeit kuratierten Ausstellung „POWER! Von Energien in der Kunst“ verschaffen. Nun wird den Kunstinteressierten auch wieder der Blick auf Originale ermöglicht.

Das Ausstellungsprojekt wurde erst kurz vor Jahresende erstmals zwischen dem Interimsgalerieleiter Andreas Dobmeier und der Kuratorin Cora von Pape angesprochen. Im Januar hat von Pape das Depot gesichtet und die Leihgaben aus verschiedenen baden-württembergischen Sammlungen organisiert. Am 28. März wäre die offizielle Eröffnung gewesen.

Straffer Zeitplan

Das hört sich doch sehr nach einem straffen Zeitplan an. Besonders an einem Ort, wo der langjährige Galerieleiter Wendelin Renn seine Ausstellungen doch meist Jahre vor den Eröffnungen geplant hat. Ob man es nun straff, ambitioniert oder sportlich nennen will, unmöglich ist es nicht so eine Präsentation auf den beiden Etagen der Galerie zu arrangieren, wie man es nun ab heute sehen kann. Schließlich ist das Thema so weit gefasst, dass man nahezu jedes beliebige Exponat aus der Städtische Kunstsammlung auswählen könnte und mit ebenfalls beliebigen Leihgaben aus privaten Sammlungen in Dialog treten lässt.

Cora von Pape mit einer Neonröhrenarbeit von John M. Armleder. | Bild: Stefan Simon

Vielfältige Aspekte der Energie

Mit diesen Synergien werden die vielfältigen Aspekte von Energie auf körperlicher und geistiger, religiöser und emotionaler, ökologischer und ökonomischer Ebene veranschaulicht. Energie ist der unverzichtbare Treibstoff des Lebens. Ohne Energie gibt es keine Veränderung, keine Bewegung, kein Wachstum und letztlich keine Existenz. Im physikalischen Sinne des Energieerhaltungssatzes ist ein Verlust von Energie nicht möglich.

Breites Spektrum des Themas

Das breite Spektrum des Themas, das schließlich das komplette Dasein definiert und die vermeintliche Beliebigkeit bei der Auswahl der Exponate, bedeutet aber nicht, dass die Ausstellung nicht in verschiedene Räume gegliedert ist. So gibt es etwa die Abteilung „Energie des Feuers“. Als bildliches Symbol für Entstehen und Vergehen steht die Kerze in einem Linolschnitt von Ernst Ludwig Kirchner aus der Furtwanger Siedle-Kunststiftung, die ein „Mädchen auf der Treppe leuchtend“ (1904) behutsam in der Hand hält. Die Arbeit zeigt die Bedeutsamkeit dieses „Lebenslichtes“ aus Wachs und Feuer zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Freuen sich auf die Ausstellung Power. Andreas Dobmeier und Kuratorin Cora von Pape vor der Arbeit „please beam me up“ von Kerstin Mayer. | Bild: Stefan Simon

Verschiedene Arbeiten im Dialog

Im Dialog mit der zeitgenössischen Arbeit „Argon Candle“ (2013) des britischen Künstlers Gavin Turk, einer Neonröhre in Form einer Kerze aus der Sammlung Frieder Burda, wird unser heutiges, völlig verändertes Verhältnis zu Licht und Wärme thematisiert. In der Ausstellung geht es auch um Energien der Natur, um die Wirkkraft des Glaubens und der Liebe, um Licht und Farbe, um Energieversorgung und schließlich um Transformationen.

Joseph Beuys und die Energie

In diesem facettenreichen energiegeladenen Kosmos darf ein Künstler, der zeitlebens wie kein anderer das Phänomen Energie thematisierte, nicht fehlen. Joseph Beuys fasste Wärme als eine Energie auf, die in Materie eindringen kann, selbst aber immateriell und somit spirituell ist. Sie kann frei zirkulieren und ist ein belebendes Element, das Veränderung ermöglicht. Die Ausstellung zeigt Multiples von Beuys aus den Sammlungen Salenbauch und Grässlin im Dialog mit Arbeiten aus den eigenen Beständen, die verdeutlichen, wie der Künstler Honig, Fett, Filz, Kupfer oder Zitronen als Wärme- und Energiespeicher einsetzte.