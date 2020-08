Um die prächtige Silbermann-Orgel in der Villinger Benediktinerkirche ist es seit März still geworden, doch das soll nicht so bleiben: Wegen Corona konnte die beliebte Orgelmusik zur Marktzeit nicht stattfinden, ab Mitte September starten sie wieder, berichtet Matthias Eschbach, der neu in den Stiftungsvorstand der Silbermann-Orgel aufrückte.

Auch in den Kirchenbänken wird der Abstand gewahrt. | Bild: Hauser, Gerhard

Der Wiederbeginn hat zwei Gründe: Zunächst soll, natürlich unter den Hygiene-Regeln, ein „Raum für die Kultur geöffnet werden“. Dann geht es aber auch um die rekonstruierte Silbermann-Orgel selbst. Weil die Benediktinerkirche nur noch selten für liturgische Zwecke genutzt wird, sind die kleinen Konzerte zur Marktzeit eine wichtiger Anlass, um die Orgel überhaupt spielen zu können.

Am 12. September wird die Organistin Hoon-Jeon Mittermaier aus Trossingen zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach (Präludium C-Dur, „In Dir ist Freude“ und „Allein Gott in der Höh sei Ehre“), Johann Pachelbell (Ciacona in f-moll) und Wolfgang Amadeus Mozart (Andante F-Dur) präsentieren. Die Herausforderung für den Stiftungsvorstand ist es, die Orgelmusik unter Corona-Regeln zu veranstalten. Grundsätzlich können sich die Zuhörer bereits im Vorfeld bei Eschbach unter der Mail-Adresse saxonwood@gmx.de anmelden und ihre Kontaktdaten, also die Adresse und eine Telefonnummer angeben. Diese Mail gilt als Reservierung für eine Einzelperson, ein Paar oder eine Familie und wird bis zehn Minuten vor Konzertbeginn aufrechterhalten. Solange bleibt der Platz frei.

Sind noch Bänke frei oder trifft die angemeldete Person nicht bis spätestens 10.50 Uhr ein, kommen die Besucher zum Zug, die sich spontan an der Benediktinerkirche eingefunden haben. Die sollten sich dort etwa 30 bis 45 Minuten vor Konzertbeginn aufhalten, weil auch ihre Kontaktdaten erfasst werden müssen. Auf dem Weg zu den Plätzen herrscht Maskenpflicht. Die Maske kann in der Kirchenbank abgenommen werden. „Wir lehnen uns an die Regeln der Gastronomie an“, betont Eschbach, „nur bieten wir keine Nahrungsaufnahme für den Magen, sondern für die Ohren und auch für die Augen an.“

Genau 95 Besucher haben unter Corona-Bedingungen Platz. Möglicherweise beginnt die Orgelmusik zur Marktzeit fünf Minuten später, weil der Organisationsaufwand beträchtlich ist. Der gesamte Stiftungsvorstand engagiert sich, neben Matthias Eschbach sind das Gundula Bolanz und Ulrich Kolberg. Münsterkantor Roman Laub betreut die Künstlerin, außerdem sind weitere Helfer im Einsatz.

Spenden erbeten

Spenden sind natürlich wie bei jeder Orgelmusik zur Marktzeit willkommen, denn für die Konzerte wird kein Eintritt erhoben. Das Geld kommt der Stiftung zugute, die die Orgel unterhalten, also vor allem in regelmäßigen Abständen reinigen und stimmen, muss. Zudem beteiligt sie sich an den Heizkosten: Wegen der rekonstruierten Orgel von 1752 ist die Kirche temperiert. Nichts wäre für das schöne Instrument schädlicher als ein schneller Temperaturanstieg und -abfall.

Am meisten würde sich der Stiftungsvorstand freuen, wenn am 12. September ziemlich genau die knapp 100 Besucher kämen. Mit dem ersten Konzert unter Corona-Bedingungen wäre eine Zeit zu Ende, in der sich viele fragten: Was haben wir für eine Orgel, und keiner hört sie? Wenn alles gut geht, steht einer Fortsetzung nichts im Weg: Die weiteren Termine im Oktober, November und Dezember sind schon terminiert.