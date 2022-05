Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden Neun Straßen erhalten Dünnschichtasphalt – Wann es wo losgeht Ab 18. Mai rückt die Baumaschine an. Weitere Straßen in Villingen und Schwenningen werden dann mit einem neuen Belag versehen. Was beachtet werden muss.

Die Dünnschichtasphaltierung geht in Villingen-Schwenningen in den nächsten Tagen weiter: Hier eine Aufnahme vom Oktober 2020, als der Belag in VS-Pfaffenweiler eingebaut wurde. | Bild: Hans-Juergen Goetz