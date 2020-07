Sanierung des alten Schulgebäudes für 24 Millionen Euro ist auf der Zielgeraden. Am 16. Juli beginnt der Umzug, nach den Sommerferien der Regelunterricht. Ein Rundgang in Bildern durch das denkmalgeschütze und frisch sanierte Deutenberg Gymnasium in VS-Schwenningen. Mit Abstimmung!

Auf der Zielgeraden: Nach gut drei Jahren Bauzeit kann das Deutenberg Gymnasium in Schwenningen aus den Containern zurück in das frisch sanierte Schulgebäude ziehen. Am 16. Juli ist es soweit. Jochen Herrmann (von links), Sachgebietsleiter Planung im Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau der Stadt Villingen-Schwenningen, Schulleiter Zoran Josipovic und Bauleiter Thomas Scherlitz freuen sich über das Ergebnis. Der Unterricht im neuen Gebäude startet jedoch erst nach den Schulferien. Bilder: Jens Fröhlich| Bild: Fröhlich, Jens