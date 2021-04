Sauber und rein, das ist die Welt der Swisstac AG, die jetzt in St. Georgen eine deutsche Niederlassung, die Swisstac Germany GmbH, eröffnet hat. Das Unternehmen, das technische Geräte überwiegend für den kommunalen und Dienstleistungsbereich sowie für Flughäfen in aller Welt vertreibt, hat in der Feldbergstraße, in einem ehemaligen Autohaus, ihre deutsche Niederlassung eingerichtet.

Der Geschäftsinhaber des 2012 im schweizerischen Döttingen nahe der Grenze bei Waldshut-Tiengen gegründeten Unternehmens, Frank Dischinger, hat St. Georgen als strategisch hervorragenden Ausgangspunkt für seine Kundenbeziehungen im südbadischen Raum erkannt. „Wir haben nach einem Standort gesucht, der zentral liegt und von wo aus unsere Kunden gut erreichbar sind. St. Georgen liegt günstig zwischen den Autobahnen A5 und A81. Von hier aus ist man schnell sowohl in Karlsruhe und Baden-Baden als auch im Raum Tübingen oder am Bodensee.“

Die Swisstac AG ist ein Vertriebsunternehmen für Kehrmaschinen, Müllsauger, Laubbläser und andere Geräte für professionelle Einsatzbereiche. Dabei setzt das Unternehmen auf eine Handvoll qualitativ hochwertiger Anbieter und erarbeitet jeweils kundenorientierte Lösungen für deren Einsatzgebiete.

Neben Spezialmaschinen für die Bereiche Stadt- und Gebäudereinigung mit Straßenkehrmaschinen, Winterdienstgeräten und hoch technisierten, elektrisch betriebenen und umweltschonenden Müllsaugern, bietet Swisstac auch Geräte für den Garten- und Landschaftsbau „und den gepflegten Hausgarten“, wie es Frank Dischinger beschreibt. Für Privatkunden wird das Portfolio zudem um handgeführte Kehrmaschinen, Notstromgeneratoren für den Campingbereich und Rasenmäher ergänzt. Auch ein Werkzeugsortiment ist im Angebot.

Werkstatt großes Plus

Ein weiteres Plus, das ausschlaggebend war, dass sich das Unternehmen in St. Georgen niederlässt, ist, dass das im vergangenen Herbst bezogene Gebäude nicht nur über einen großzügigen Showroom verfügt, sondern auch über eine angeschlossene Werkstatt. Denn das Unternehmen sieht sich über den Verkauf ihrer Geräte hinaus auch als Servicepartner für Wartung, Reparatur und Ersatzteilversorgung.

Geleitet wird die Niederlassung in St. Georgen von Volker Weißer. Der 44-jährige Landmaschinenmeister stammt auch aus St. Georgen. Er arbeitet seit mehreren Jahren im Vertrieb und ist seit Herbst Teilhaber und Mitinhaber bei der Firma Swisstac. Volker Weißer war es auch, der das seit einigen Jahren leerstehende Autohaus in der Feldbergstraße „bei einem Spaziergang“ entdeckte, wie er sagt.

Das Gebäude auf der Seebauernhöhe hat eine bewegte Historie. 1975 eröffnete Felix Bauknecht gemeinsam mit seinem Bruder Heiner das Autohaus in der Feldbergstraße, die davor eine Tankstelle an der Bundesstraße betrieben. 1999 hat das Autohaus Kraus das Autohaus Bauknecht übernommen. 2008 übernahm die Autowelt Schuler das Autohaus Kraus mit Verkaufs- und Serviceaußenstelle für die Marken VW und Audi. Ende 2012 gab Schuler den Standort auf. Seitdem stand das Gebäude weitgehend leer. Während des Neubaus des EGT-Gebäudes wurden die Räumlichkeiten vorübergehend von der Aquavilla GmbH genutzt. (spr)