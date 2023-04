Es ist faszinierend zu beobachten, wie schnell sich die alten Kasernengelände in Villingen verändern: Während auf dem ehemaligen Lyautey-Gelände der neue Richthofenpark seiner Vollendung entgegenstrebt, ist auf dem alten Mangin-Gelände, hier soll das neue Wohnquartier Oberer Brühl entstehen, nicht mehr viel von den alten Geäbuden übrig.

Im Richthofenpark schreiten die Arbeiten voran, in der Bildmitte sind die letzten Baugruben zu sehen, hier entstehen weitere Mehrfamilienhäuser.

Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Dächer der denkmalgeschützten Gebäude entlang der Kirnacherstraße sind saniert und komplett neu gedeckt, die Fassaden sind in einem dezenten Rot gestrichen, jetzt müssen nur noch die Balkone montiert werden.

Bild: Hans-Jürgen Götz

Während im Richthofenpark zahlreiche Gebäude fertig sind, wird auf der gegenüberliegenden Seite, im Oberen Brühl, noch immer kräftig abgerissen. In der Bildmitte sieht man die Baugruben, beziehungweise die Schuttberge.

Bild: Hans-Jürgen Götz

Hier ist der Obere Brühl mit dem Richthofenpark im Vordergrund zu sehen. Das Gebäude mit dem roten Dach entlang der Richthofenstraße in der Bildmitte rechts ist ein Gebäude der Baugenossenschaft Familienheim, die hier integrativen Wohnraum schafft.

Bild: Hans-Jürgen Götz

Wie schnell sich die Ansichten auf dem alten Kasernenareal verändern, kann man hier sehen, hier gibt es Bilder vom Abriss auf dem Gelände Oberer Brühl vom 31. März.

Bild: Hans-Jürgen Götz

Auf dem Gelände sind die Spuren des Abrisses zu sehen, am oberen Bildrand ist die Pontarlierstraße zu sehen und die Gebäude entlang der Goethestraße. Der Schutt ist zum Teil abgedeckt, es gibt Container und verschiedene Haufen mit unterschiedlichem Material.

Bild: Hans-Jürgen Götz

Noch steht das Gebäude Maison de France – im Bild oben mittig, das Gebäude links daneben ist das alte Franzosenkino, auch das steht noch. Hier hatten vor vielen Jahren einige Villinger Vereine überlegt, ob es nicht weiter genutzt werde könnte.

Bild: Hans-Jürgen Götz

Hier sieht man die Kreuzung Richthofenstraße (links) und Kirnacherstraße (rechts). In der Bildmitte entlang der Kirnacherstraße steht das Gebäude, in dem die Stadt einen Kindergarten mit acht Gruppen unterbringen will. Das Gebäude soll komplett saniert werden.