VS-Villingen vor 4 Stunden

Neuer Rekord für Musikakademie: 13 junge Talente schaffen es unter Coronabedingungen zum Bundeswettbewerb Jugend musiziert

In schwierigen Zeiten sind die Schüler der Musikakademie Villingen-Schwenningen, die jüngst am Landeswettbewerb Jugend musiziert teilgenommen haben, über sich hinaus gewachsen. Sie haben für einen neuen Rekord gesorgt: 13 junge Talente der Akademie haben sich für den Bundeswettbewerb in Bremen qualifiziert.