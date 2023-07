Eine gelungene Präsentation des neuen City-Caddies gab es auf dem Osianderplatz in Villingen: Der Prototyp bestand die erste Bewährungsprobe im Cap-Markt an der Oberen Straße, berichtet das Steinbeis-Transferzentrum in einer Pressemitteilung.

Großer Stauraum auf Rädern

Die Idee: Ein universelles Einkaufsgefährt, das einfach zu bedienen ist und einen großen Stauraum besitzt. Denn Not macht erfinderisch: Einkaufen in der Innenstadt, Besuch verschiedener Geschäfte, größere Mengen transportieren – aber wie? Was vor sieben Jahren als Idee begann, was im Jahr 2018 als Patent angemeldet wurde, manifestiert sich jetzt in diesem Prototyp. Rudolf Winker war stolz, dass er jetzt seine Erfindung der Bevölkerung präsentieren konnte. Viele ließen sich das Konzept erklären und bestaunten das Gefährt, das den Einkauf gerade in Fußgängerzonen erleichtern soll.

Der Caddie, der vom renommierten Holzkünstler Charlie Walter gestaltet und umgesetzt worden ist, ist ein kleines Raumwunder. Der obere Stauraum ist mit einem Deckel versehen, der vor Nässe und Langfingern schützt. Der untere Bereich ist für schwere Dinge wie zum Beispiel Mineralwasserkästen geeignet. Die Kreativen können aber auch Nachwuchs oder tierische Begleiter transportieren. Neben vielen Interessenten ließen sich auch Gemeinderäte das Konzept und den Prototyp von Winker erläutern. „Da jetzt der Prototyp getestet werden kann, ist die Verwertung einfacher möglich“, so Winker. Das meinte auch Michaela Fahl, Leiterin des Cap-Marktes. Sie war begeistert von dem Caddie und sieht ihn als Alternative für den Einkauf in der Fußgängerzone.

Hartnäckigkeit und Geduld

Wolfgang Müller vom Steinbeis-Transferzentrum, der das Projekt im Bereich Patente und Verwertung betreut, attestierte Winker eine gute Idee, ein gutes Produkt und die so wichtige Hartnäckigkeit und Geduld, die ein Erfinder braucht, heißt es in der Mitteilung abschließend.