von Roland Dürrhammer

Das Thema war schon vor Jahren umstritten: 2014 hatte der Ortschaftsrat Rietheim bereits über eine zusätzliche Bushaltestelle in der Höchtenstraße diskutiert. Damals hatten aber rund 25 Anwohner aus dem Wohngebiet deutlich gemacht, dass sie keine zusätzliche Haltestelle wünschen. Keine zusätzliche Haltestelle, dafür ein zusätzlicher Bus für die Kinder im Winter war damals der Wunsch der Eltern. Man habe jahrelang für die Sperrung der alten Rietheimer Straße gekämpft, damit die Kinder einen sicheren Fahrradweg zur Schule nach Villingen hätten, hieß es 2014 weiter. Jetzt kam das Thema aber erneut auf den Ratstisch.

Der Heimweg für Senioren ist sehr beschwerlich

Mit ihrem neuerlichen Antrag für eine Bushaltestelle in der Höchtenstraße brachte Anja Haberer bei den Anfragen aus der Bürgerschaft das Thema wieder in den Ortschaftsrat. In ihrem Ausführungen, mit denen sie auch schon bei Oberbürgermeister Jürgen Roth vorstellig war, wies sie darauf hin, dass es besonders für ältere Menschen schwierig sei, die Bushaltestelle beim Gasthaus „Löwen“ zu erreichen. Vor allem der Heimweg die Steigung der Höchtenstraße hinauf sei beschwerlich. „Im Alter wird eher mit dem öffentlichen Nahverkehr als mit dem Auto gefahren, bedingt durch körperliche Einschränkungen sind gerade ältere Menschen auf den ÖNPV angewiesen“, argumentiert Haberer.

Alte Rietheimer Straße müsste wieder freigegeben werden

Ortsvorsteher Bernd Bucher sieht grundsätzlich die Notwendigkeit der Bushaltestelle, weil die Strecke vom entferntesten Punkt der Höchtenstraße zur Bushaltestelle bei Gasthaus „Löwen“ mehr als 300 Meter entfernt ist. „Mein Problem liegt bei der Verkehrsführung mit dem engen Radius am Dorfplatz, der für den Linienbus schwer zu durchfahren ist“, gibt Bucher zu bedenken. Dann müsse die alte Rietheimer Straße für den Busverkehr wieder freigegeben werden oder die Buslinie durch das Wohngebiet im Bereich Schalmenäcker führen.

Strecke könnte wieder zur Abkürzung werden

Ortschaftsrat Matthias Grundhoff macht sich Sorgen um die Sicherheit der Kinder auf den Fahrrädern, falls die alte Rietheimer Straße für den Busverkehr freigegeben wird. „Bei den Busfahrern hätte ich da keine Bedenken. Anders sieht es bei den Autofahrern aus, die trotz Verbot die Straße als Abkürzung nutzen“, so Bucher. Eine schnelle Lösung werde es nicht gegeben, senkte Bucher die Erwartungen, weil die Planungen für die Fahrpläne erst wieder in den nächsten Jahren erfolgen. „Man kann nicht einfach so eine weitere Bushaltestelle einbinden, weil diese einen zeitlichen Einfluss auf die Fahrpläne der Anschlusslinien hat“, sagt Bucher.

Wie ist die Meinung im Ort zu dem Thema?

Die Entscheidung wurde auf die nächste Sitzung vertagt, damit sich der Rat ein Meinungsbild verschaffen kann. Bis zur Abstimmung werde er anfragen, ob ein Kleinbus außerhalb der Stoßzeiten die Haltestelle anfahren könne. Zudem müsse mit der kleinen Verkehrskommission geklärt werden, ob die alte Rietheimer Straße für den Schwerverkehr, den der Bus darstellt, ausgelegt sei und wie es mit der Einmündung in die Kreisstraße aussehe.