Egal ob Wärme oder Kälte, in der Helios-Arena wird beides gebraucht und das hat seinen Preis. In Zeiten der steigenden Energiepreise geht es bei der der städtischen Kunsteisbahn GmbH (KEB) mehr denn je ums Energiesparen. Ein Gang durch die Arena-Katakomben zeigt: Erste Schritte sind gemacht.

Trainingsstunde mit den Bambinis. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Derzeit gebe die KEB 1,6 Millionen Euro pro Jahr für Gas und Strom aus, legt KEB-Geschäftsführer Gregor Gülpen offen. Er ergänzt: Durch die Gaspreisbremse reduziere sich dieser Betrag auf eine Million Euro. Zum Vergleich blendet er zurück: Vor zwei Jahren habe dieser Kostenblock noch 450.000 Euro betragen. Das bedeute, jede noch so kleine Optimierung könne helfen, diese Kosten in erheblichem Umfang zu senken.

Stadtwerkechef und KEB-Geschäftsführer Gregor Gülpen am Regler der neuen Warmwasserverteilung. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Während der Saison ist für die Eismeister in der Halle die wichtigste Aufgabe die Produktion von Eis für die gesamte Anlage. Wie der Technische Leiter der Arena, Jerome Jover, erklärt, würden die Laufflächen während des laufenden Betriebs alle 45 Minuten mit einer fahrenden Eismaschine erneuert. Dabei schabe das Spezialfahrzeug die Oberfläche ab und bringe einen feinen Film mit insgesamt rund 10.000 Litern Eiswasser darauf aus.

Das Ergebnis, perfektes Eis zum Schlittschuhlaufen und fürs Eishockey. „Damit das klappt, müssen unsere Eismeister aber zuerst das Wasser auf 40 Grad erhitzen, um es anschließend auf minus 12 Grad herunter zu kühlen. Nur dann entsteht eine Eisqualität, die für Kufen-Sportler in der Halle überhaupt geeignet ist“, erklärt er.

Jerome Jover zeigt das Real-Ice-Gerät, welches die Kosten für die Eisherstellung um 50 Prozent reduziert. 18.000 Euro wurden dafür investiert. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Und hier setzt die KEB mit der ersten Energiesparmaßnahme an. Betriebsleiter Benjamin Breuer hat mit seinem Team durch den Einbau eines neuen Gerätes, dem so genannten Real Ice, eine erhebliche Kostenreduzierung erreichen können. Damit können seine Eismeister den Energiebedarf fürs Eismachen nun erheblich reduzieren. „18.000 Euro hat uns dieses Gerät gekostet, das amortisiert sich aber auch sehr schnell wieder“, hat Gregor Gülpen ausgerechnet.

Das Real-Ice-Gerät, welches die Kosten für die Eisherstellung um 50 Prozent reduziert. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Technische Leiter der Arena, Gerome Jover, erklärt die Funktionsweise so: „Real Ice sorgt dafür, dass das Wasser besser gereinigt und entkalkt wird, weniger Luftblasen entstehen und das Eis sich besser binden kann. So können wir es nun nur noch mit Minus neun Grad aufbringen und müssen es in der Vorstufe auch nur noch auf maximal 18 Grad Plus erwärmen.“ In Summe muss für diesen Prozess also nur noch die Hälfte der bisher notwendigen Energie aufgewendet werden“.

So wird im Detail Energie gespart

Und Gülpen ergänzt: „Auch bei unseren mobilen Eismaschinen hat die KEB aufgerüstet, wir haben bereits eine der beiden vorhandenen Maschinen durch ein neueres und effizienteres Modell ersetzt.“ Die neue Maschine sei bereits seit drei Wochen im Einsatz und werde ab der kommenden Eishockey-Saison auch autonom fahren, erklärt er. Dies spare nicht nur Personalkosten sondern produziere gleichzeitig auch noch eine bessere Eisoberfläche. Dabei optimiere sie die Eisproduktion und verbrauche weniger Eiswasser. In Summe spare so auch diese Maschine einiges an Energie ein.

Jerome Jover mit der neuen Eismaschine, die ab der kommenden Saison auch autonom fahren wird. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Während die Lauffläche eiskalt sein muss, wollen es die Sportler in ihren Umkleidekabinen und Duschen warm haben. Auch die Luft in der Halle muss für die Zuschauer fortlaufend umgewälzt und leicht erwärmt werden.

Die dafür notwendige Heizanlage werde mit mehreren Gasbrennern betrieben. Über Pumpen werde das Warmwasser im Gebäude verteilt. Große Lüftern wälzten die Luft im Klimasystem der Arena um. „Hier habe die KEB sukzessive altere Heizkessel gegen neuere Modell ausgetauscht, die entsprechend weniger Gas verbrauchten“, führt Benjamin Breuer aus.

Die neuen energiesparenden Pumpen der Warmwasserverteilung in der Helios-Arena. | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Eine größere Energieeinsparung haben wir auch durch den Austausch der alten Umwälzpumpen gegen neue temperaturgesteuerte Modelle erreicht“, erklärt Gülpen. Insgesamt spare die KEB so pro Jahr bis zu 130.000 Kilowattstunden an Energie ein. Die dafür notwendigen Investitionen beliefen sich auf 230.000 Euro. Bei den aktuellen Energiepreisen erwartet er eine Amortisation aber bereits nach sechs Jahren oder früher.

Noch zehn Jahre, dann...

Für ihn ist das alles aber erst der Anfang, denn bis in zehn Jahren will er die KEB komplett klimaneutral werden aufstellen. „Dann könnten wir idealerweise sogar mehr Energie erzeugen als wir für die Helios-Arena selbst verbrauchen“, rechnet er vor.

Die Helios-Arena Erbaut wurde sie 1968 als offene Anlage. Überdacht wurde die Eisbahn Jahre 1976. Im Jahr 1982 wurde die Anlage mit dem Bau einer zweiten Eishalle erstmals erweitert. 1992 war die erste große Sanierung fällig. 2008 wurde das alte Dach abgenommen und völlig neu aufgebaut. Der letzte große Umbau wurde dann 2020 begonnen. Die Anlage bietet zwei Eislaufflächen und eine Curling-Anlage.

Das Ziel, welches die KEB derzeit im Rahmen eines Transformations-Konzepts detailliert untersuchen lässt, beschreibt Gülpen so: „Den Strom zur Eis-Erzeugung wollen wir zukünftig aus einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach gewinnen. Auch die entstehende Abwärme bei der Eiserzeugung wollen wir dann zum Heizen nutzen und den Überschuss für ein lokales Fernwärmenetz zur Verfügung zu stellen.“

Statt 40 Grad muss das Wasser zur Eisaufbereitung ab jetzt nur noch auf 18 Grad erwärmt werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Sobald die städtische Gesellschaft alle Details im Rahmen dieses Transformationskonzepts erarbeitet hat, werde der Gemeinderat zu entscheiden haben ob, wie viel und über welchen Zeitraum die Stadt hier investieren will, erklärt Gülpen die weiteren Schritte. Wie alle Experten, erwartet auch der Geschäftsführer, dass die Energiepreise weiter steigen werden. Er hofft, dass diese Vorschläge dann auch bei der Stadt entsprechenden Zuspruch finden werden.