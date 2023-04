Erstmals konnten sich zahlreiche Gemeindeglieder und Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Oberbaldingen einen persönlichen Eindruck vom künftigen Pfarrer der Gemeinde machen. Pfarrer Jonathan Richter kam mit seiner Familie von Strümpfelbrunn bei Mosbach auf die Ostbaar und verstand es, zusammen mit seiner Frau Hannah und den drei Kindern Marike, Ruben und Simeon schon nach wenigen Augenblicken die Herzen der Anwesenden zu gewinnen. Richter wird ab September die Nachfolge von Dirk Hasselbeck antreten. Die Pfarrstelle war nahezu vier Jahre vakant.

Mit einer kleinen pantomimischen Einlage und reichlich Wortwitz stellte Pfarrer Richter die Frohe Botschaft des neuen Testamentes in den Mittelpunkt der Vorstellungsrunde. So, wie eine Pfandflasche dem Getränkehersteller gehört, so gehören wir Menschen dem Schöpfer und so, wie eine Pfandflasche mit einem leckeren Getränk gefüllt ist, so sollen wir Menschen mit Leben gefüllt sein. Biblischer Hintergrund dieses Bildes ist ein Satz aus dem Römerbrief: „Leben wir, dann leben wir für den Herrn, und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Und so stellte er den Anwesenden die Frage: „Mit welcher Füllung seid Ihr denn unterwegs?“ Es sind die unterschiedlichsten Gaben, die ein buntes und gewinnbringendes Gemeindeleben ausmachen, so Pfarrer Richter in seiner ersten Kurzpredigt.

Im Anschluss umriss das Pfarrerehepaar einige wichtige Lebensstationen. Während ihrer Studienzeit 2007 lernten sich Jonathan und Hannah Richter in Heidelberg kennen. Hannah Richter studierte dort Sonderpädagogik, während er sich an der Theologischen Fakultät auf seinen Pfarrerberuf vorbereitete. Das Paar ist seit 2010 verheiratet, verbrachte einige Zeit in Äthiopien. Seit 2016 ist Jonathan Richter Pfarrer in der Kirchengemeinde Strümpfelbrunn bei Mosbach. Im Frühjahr 2023 traf die Familie die Entscheidung, auf die Ostbaar zu ziehen und hier die Pfarrstelle in Oberbaldingen im kommenden Spätsommer zu übernehmen.