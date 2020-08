Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

Neue Corona-Abstrichstelle startet am Donnerstag in Schwenninger Tennishalle

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KV) eröffnet am 20. August 2020 eine zentrale Corona-Abstrichstelle in der Tennishalle in Schwenningen, am Waldeckweg, für symptomlose Personen. Bis vor kurzem hat die KV an gleicher Stellte bereits eine Fieberambulanz betrieben.